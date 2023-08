Vissers hengelen flink bedrag binnen voor Linn van Dalen uit Woudrichem

WOUDRICHEM • Linn van Dalen uit Woudrichem is elf jaar maar groeit niet op zoals zij graag zou willen. Zij heeft de aandoening Ataxie van Friedreich (FA), een zeldzame spierziekte. De hechte Woerkumse gemeenschap, en daarbuiten, helpen haar om haar leven zo plezierig mogelijk te maken. Vorige week zaterdag werd er gevist om de Groot Woudrichem Cup. De opbrengst van 750 euro ging naar Linn.

Stap voor stap komt de familie Van Dalen verder. Heel Woudrichem staat achter Linn. Na een crowdfundingsactie is de aanschaf van een rolstoelbus gerealiseerd. Ook is er sinds kort een traplift in huis. Dit was een cadeau van de Stichting Spieren voor Spieren. Nu was het de tijd voor de vissers.

Groot Woudrichem Cup

Nadat een aantal weken geleden de jeugdleden al hadden gevist voor de actie ‘Help Linn’, was vorige week zaterdag de beurt aan de senioren. Vóór zeven uur in de ochtend was het al een drukte van belang in het clubhuis aan de gracht. Met een lekker bakje koffie achter de kiezen konden alle 36 deelnemers naar de waterkant. Tot twaalf uur werd er gevist.

Grote winnaar was Theo Hoeke met bijna zeven kilo aan vis. De Groot Woudrichem Cup staat een jaar bij hem in huis. Om de Groot Woudrichem Cup wordt al jaren gevist voor een goed doel.

Dit jaar was dat de actie ‘Help Linn’, die door Woudrichemmers is gestart om het gezin de nodige financiële steun te bieden. Voor Linn betekent de spierziekte dat haar benen en armen niet werken zoals zij zou willen. Zij is daardoor beperkt in haar bewegingen en daardoor zijn hulpmiddelen noodzakelijk. Omdat het een progressieve ziekte is waarvoor helaas geen medicijn bestaat, zijn de vooruitzichten niet goed.

Uitbouw

Nu de inzamelingsactie om een rolstoelbus aan te schaffen is gelukt, wordt nu gewerkt aan een plan om een uitbouw aan het huis te realiseren waar Linn haar eigen plekje kan krijgen. HSV Groot Woudrichem heeft voor de aanbouw dus het bedrag van 750 euro bij elkaar gevist, een supervangst.

