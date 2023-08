Nieuw filmproject van Ruud de Haas: ‘De Verborgen Eenzaamheid De Film’

WIJK EN AALBURG • De Haas Media Producties begint dit najaar met de filmproductie van ‘De Verborgen Eenzaamheid De Film’, een film geïnspireerd op het persoonlijke leven van regisseur en filmmaker Ruud de Haas. De film zal thema’s zoals emotionele verwaarlozing, mishandeling, verslaving, eetstoornissen, pesten, suïcidale gedachten en rouwverwerking behandelen.

De Verborgen Eenzaamheid wil een taboe doorbreken en mensen bewust maken van het feit dat eenzaamheid soms verborgen kan zijn, zelfs als mensen zich in een menigte bevinden. Regisseur en filmmaker Ruud de Haas heeft dit zelf in zijn leven ondervonden en het is zijn levensdoel en levensmissie geworden om deze film te maken, om zo de maatschappij een gedachtegoed mee te mogen geven en om mensen een stukje hoop te geven.

Naast Ruud de Haas zullen ook andere lotgenoten en hulpverleners deelnemen aan de film, waardoor deze een persoonlijke en invoelende ervaring belooft te worden. De film zal beschikbaar worden gesteld aan therapeuten, hulpverleners en hun cliënten om hen handvatten te bieden in de behandeling van deze complexe thema’s.

Om de filmproductie te financieren, heeft De Haas Media Producties een crowdfundingsactie opgezet. Meer informatie hierover is te vinden op de website www.dehaasmediaproducties.nl.

Kick Off event

Om de start van dit project te vieren, organiseert De Haas Media Producties een speciaal Kick Off event op 23 september 2023, bij BuBeClu in Wijk en Aalburg. Het evenement, dat om 20.00 uur begint en rond 22.30 uur eindigt, biedt bezoekers een eerste indruk van het productieproces. Regisseur Ruud de Haas zal zijn verhaal delen over waarom deze film geproduceerd moet worden.

Het programma van het evenement omvat optredens van Content Creator Dans Audrey, Mime Tess, Het Meezingcafé en vuurspuwster Fogomystic, die de avond spectaculair zal afsluiten. De toegang is gratis, maar een vrijwillige donatie voor het filmproject wordt gewaardeerd. Registratie voor het evenement is verplicht en kan via de eerdergenoemde website.