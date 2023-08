Verdwenen gedicht hangt weer in Café De Keizer

29 minuten geleden

Nieuws 81 keer gelezen

REGIO • Het bestuur van de Gorcumse Poëzieroute is erg gelukkig dat het spoorloos verdwenen gedicht ‘Kroegvrienden’ van de voormalige stadsdichter en oud-wethouder Ro van Doesburg weer deel uitmaakt van de route.

Het hing vele jaren voor het grote raam van Café De Keizer in de Keizerstraat en bleek afgelopen voorjaar onvindbaar toen het café in andere handen overging. Ook een oproep via de media leverde niets op. De nieuwe eigenaar heeft op eigen kosten het gedicht bij Cindy Bosch (fa. Cindruk) op een grote plaat lexaan, een Uv-bestendig soort plexiglas, laten drukken. Het prijkt nu weer voor het grote raam van het café.

www.poezieroutegorinchem.nl