Rivierenland Radio nu ook via AM in Altena te beluisteren

ALTENA • Door het verdwijnen van de lokale omroep in Maasdriel, Zaltbommel en omstreken heeft Rivierenland Radio, gevestigd in de gemeente Maasdriel, besloten om luisteraars in deze regio’s van lokale informatie te voorzien afgewisseld met muziek. De zender is doordeweeks te horen op 1395 AM.

Inwoners van Altena, Zaltbommel en Maasdriel kunnen nu 24 uur per dag, op werkdagen, afstemmen op de AM-frequentie en luisteren naar hits van de jaren ‘80 tot nu, uitgaans- en andere tips, en meer. De luisteraars kunnen ook gebruikmaken van de Rivierenland Radio App of de website www.rivierenlandradio.nl.