Sija Kornet uit Werkendam deelt haar geloof én haar Bijbels: ‘Ook hier is nog heel veel werk te doen’

WERKENDAM • Je ziet ze steeds vaker, zomaar ergens langs de weg. Eenvoudige, kleine minibiebs gevuld met boeken om gratis mee te nemen voor passanten. Het kastje aan de Sasdijk in Werkendam is meer een huisje en valt op door de luxe uitvoering. Wie de moeite neemt af te stappen ziet dat ook de inhoud anders dan anders is. Op de plankjes staan alleen Bijbelse lectuur.

‘Ik hoop en bid dat dit huisje jou voor altijd en eeuwig tot zegen gaat zijn om tot een innige band met God te komen’, zo is te lezen op het A4’tje onder het huisje. Met daarop het telefoonnummer van Sija Kornet (49) en een uitnodiging voor een gesprek. Eenmaal binnen aan de keukentafel vertelt ze over haar geloof en haar verlangen om ook anderen te vertellen over de liefde van Jezus.

“Als ik zie dat iemand in het huisje kijkt, dan bid ik altijd voor hem of haar. Ik las een keer een artikeltje van een vrouw uit Amersfoort die ook zo’n kastje had en daardoor de mooiste gesprekken had. Nu loopt er niemand zomaar langs mijn keukenraam, daarom heb ik dat A4’tje erbij geplakt.”

Ontmoeting

Zeven maanden geleden plaatste ze haar huisje aan de dijk, vijf maanden geleden plakte ze daar haar telefoonnummer bij. Ze scrolt door haar appjes om voor te lezen over het contact met iemand uit India, die stopte bij haar huisje. “Hij schreef mij over het lichtend zout en hoe dankbaar hij was voor onze ontmoeting. We bidden nu voor elkaar. Hij is terug naar India, daar worden Christenen heel erg vervolgd. Van zo’n gesprek word ik blij. God is zo groot als je Jezus zelf in je hart hebt.”

Ze haalt ook evangelist Anne van der Bijl aan, oprichter van Open Doors. “Hij had zich afgevraagd waarom hij twee bijbels had, terwijl heel veel mensen nog geen bijbel hebben. Toen ik daar aan dacht heb ik zelfs mijn mooie bijbeltje in het huisje gezet.” Andere boeken die haar sterkten in het geloof zijn onder andere ‘De Schuilplaats’ van Corrie ten Boom en ‘Rondom De Enge Poort’ van Spurgeon. Dat laatste boekje staat nu te wachten in haar huisje op een nieuwe lezer.

‘Jezus wil dat we vrije mensen zijn’

Sija Kornet is geboren en getogen in Werkendam en komt uit een groot gezin met twaalf kinderen. Ze groeide op in reformatorische kring en sprak niet altijd zo vrijmoedig over haar geloof. Totdat ze een bijzondere religieuze ervaring had, nadat ze in een moeilijke periode van haar leven had gebeden tot God.

“Het was alsof de hemel even open ging. Ik kan het niet zo goed beschrijven. Eerst probeerde ik het weg te stoppen, maar God gaat door met zijn werk en toonde me zijn liefde. Ik was opgegroeid met een strenge God, die je geen hoop gaf. Je moest alleen maar je best doen om het geloof te krijgen.”

Die geloofsgemeenschap voelde zo voor haar steeds meer als een keurslijf, waarbij God op afstand bleef zonder dat ze Jezus echt leerde kennen. Gesprekken met de predikant, met de kerkenraad en met ouderlingen zorgden niet voor toenadering, maar juist voor verdere verwijdering. “Ik wilde zo graag vertellen over mijn geloof, maar voelde alleen maar vijandschap. Terwijl Jezus juist wil dat we vrije mensen zijn. Het voelt als een blinde die gaat zien, als je Jezus zelf in je hart hebt.”



Nieuwe familie

Uiteindelijk besluit ze afscheid te nemen van de kerk en sluit ze zich aan bij de Christengemeente in Uitwijk. Geen gemakkelijk besluit en nog altijd zijn er mensen die het jammer vinden dat ze evangelisch is geworden. “Het is een proces en het doet pijn, maar ik durfde wel vrijer te zijn.”

“Er gebeurde ook mooie dingen in ons gezin, zo kwam onze oudste dochter tot geloof en hebben ook de andere kinderen Jezus aangenomen. Zo krijg je er ook veel voor terug. De Christengemeente voelt als een nieuwe familie, ook door de onderlinge verbondenheid, het samen bidden en zingen is zo fijn.”

Geen wrok

Toch wil ze absoluut niet in wrok omzien. “Daar moet je wel voor waken en bidden. Het blijft een dagelijkse strijd. Wij zijn nu eenmaal geen engelen met vleugeltjes. Maar ik heb geleerd om van mezelf te houden en kan nu vrede hebben met de situatie. Ik vind het vooral fijn om over Jezus te vertellen. Ook hier in Werkendam is nog heel veel werk te doen.”