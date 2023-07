Dit is er allemaal te beleven tijdens de Zomerfeesten Almkerk

ALMKERK • De Zomerfeesten Almkerk zijn al jarenlang onverminderd populair in Altena en omstreken. “Voor corona hadden we al rond de 10.000 bezoekers, en dit jaar hopen we dat aantal te evenaren”, zegt Bram Zegwaard (20), één van de organisatoren. Met het uitgebreide programma en de vele activiteiten lijkt dat wel te gaan lukken.

Bram en de overige organisatoren zijn druk bezig geweest met de voorbereidingen. “Vorige week dinsdag hebben we de tent opgebouwd en afgelopen weekend waren we druk bezig met het plaatsen van rijplaten en units”, legt Bram uit. Er is veel werk te doen om alles klaar te krijgen voor een paar feestelijke weken. “Elektra, hekken en diverse voorzieningen moeten allemaal worden geregeld”, somt hij op.

Zes feestavonden

De Zomerfeesten Almkerk bieden voor ieder wat wils. Jong en oud kunnen uitkijken naar maar liefst zes feestavonden met diverse muziekstijlen. “Op donderdag 10 augustus komt WC Experience optreden, wat altijd een groot feest is”, vertelt Bram enthousiast. De band uit Raamsdonkveer komt dit jaar al voor de 25ste keer naar Almkerk.

“Daarnaast proberen we dit jaar iets nieuws uit met een hardstyle avond. We zijn benieuwd hoe dat zal uitpakken en hopen daarmee een nieuw publiek aan te spreken.”

Surprise-avond

Op de laatste feestavond is er weer de populaire surprise-avond, waarbij de artiesten tot op het laatste moment geheim worden gehouden. “Alleen het bestuur, bestaande uit zes personen, weet welke artiesten er komen. Zonder verder iets prijs te geven, kan ik wel zeggen dat ik enthousiast ben over de artiesten. Hier gaan we wel mensen mee trekken en het wordt een mooie afsluiting”, klinkt het enthousiast. Voorgaande jaren traden artiesten als Mart Hoogkramer en Emma Heesters op.

Online worden nu al namen als bijvoorbeeld Marco Schuitmaker, bekend van zijn nummer ‘Engelbewaarder’, geopperd.

Timmerdorp en muziekbingo

Ook aan de jonge Almkerkers is gedacht met het timmerdorp, waar kinderen tussen de 5 en 12 jaar hun eigen hutjes mogen bouwen onder begeleiding van vrijwilligers. “Naast het timmeren zijn er voor hen spelletjesmiddagen, een groot schilderfestijn en de kindershowavond”, zegt Bram.

Maar niet alleen jongeren kunnen hun hart ophalen tijdens de Zomerfeesten Almkerk. Ouderen kunnen op maandagavond 31 juli deelnemen aan de autopuzzel- en fietspuzzelrit. Daarnaast is er een dag later de muziekbingo, waar deelnemers uitgebreid kunnen meezingen en hun muziekkennis op de proef wordt gesteld. De cliënten van Altenahove en Antonia zullen ook betrokken worden bij deze activiteit.

Autovoetbal

Bram kijkt reikhalzend uit naar het spectaculaire autovoetbal dat op zaterdag 5 augustus wordt gespeeld op het veld naast Iveco Schouten in Giessen. “Het is erg bijzonder dat we dit hebben kunnen organiseren, want het wordt bijna nergens meer gedaan”, stelt hij. “De deelnemende auto’s moeten aan bepaalde eisen voldoen, aangezien de bal waarmee gespeeld wordt zo’n 400 kilo weegt.”

“Ik doe overigens zelf niet mee, maar zal wel als scheidsrechter aanwezig zijn”, zegt Bram. Hij zal het spel met vlaggen en een gigantische hoorn, als fluit, in goede banen leiden. “Er wordt altijd sportief gespeeld, hoor. Maar de scheidsrechters moeten ervoor zorgen dat het spel in gang blijft en houden de score bij.”

Overige activiteiten

Naast de genoemde activiteiten zullen er nog veel meer dingen georganiseerd worden, waaronder een drive-in bioscoop, foodtruck festival, Friese meerkamp en een tentdienst. Het hele programma is te vinden via www.zomerfeestenalmkerk.nl.

Kaartverkoop

De kaartverkoop gaat hard. Bram raadt iedereen aan om tijdig tickets aan te schaffen via de eerder genoemde website. “Sommige avonden zijn al voor 80 procent uitverkocht”, zegt hij. “We adviseren om via onze social media kanalen op de hoogte te blijven van de beschikbaarheid.”

Bekijk hier het hele programma van Zomerfeesten Almkerk.