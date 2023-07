• Het gemeentehuis in Almkerk.

Altena stimuleert circulair talent met Innovatieprijs tijdens Dutch Food Week

47 minuten geleden

ALTENA • Circulaire talenten worden door de gemeente Altena in de schijnwerpers gezet met de jaarlijkse uitreiking van de ‘Innovatieprijs circulair denken en doen’.

Als blijk van motivatie en waardering worden personen, bedrijven en organisaties die zich inzetten voor circulair denken en doen beloond tijdens de Dutch Food Week. De prijs, die wordt uitgereikt tijdens het evenement dat plaatsvindt van 7 tot en met 14 oktober 2023, heeft als doel het vergroten van bewustwording en het stimuleren van circulair ondernemerschap binnen de gemeente.

De nominaties voor de innovatieprijs kunnen worden ingediend tot 8 september 2023 via een webformulier op de website van de gemeente Altena. Inwoners van Altena worden uitgenodigd om personen voor te dragen. Het is ook mogelijk om andere personen te vragen de aanvraag schriftelijk te ondersteunen.

Het invullen van het webformulier met een duidelijke en overtuigende omschrijving waarom de betreffende persoon of organisatie de innovatieprijs verdient, vergroot de kansen op erkenning.

Criteria

Een beoordelingscommissie bestaande uit vertegenwoordigers van ondernemers, onderwijs en overheid zal de genomineerden evalueren op basis van zeven criteria, die te vinden zijn op de website van gemeente Altena.

Om kans te maken op de prijs, moeten genomineerden zich al minstens twee jaar inzetten voor circulariteit in de gemeente Altena, bijdragen aan een positief imago van Altena in de regio en uitzonderlijke prestaties hebben getoond op het gebied van circulariteit in het afgelopen jaar.

Daarnaast moeten genomineerden bekend zijn in heel Altena en als inspiratie voor anderen dienen. Tevens moet de nominatie worden ondersteund en gemotiveerd door een derde persoon.