Brandweer in Altena vaker uitgerukt voor woningbranden in eerste helft van het jaar

43 minuten geleden

ALTENA • Uit recente cijfers van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid blijkt dat de brandweer in de gemeente Altena tijdens de eerste zes maanden van dit jaar vaker in actie moest komen voor woningbranden dan in dezelfde periode vorig jaar. In totaal waren er twintig incidenten, terwijl dat er vorig jaar vijftien waren.

De kans op een woningbrand in Altena was het eerste halfjaar ongeveer 1 op 1200, wat hoger is dan het landelijk gemiddelde van 1 op 2100. Ook ten opzichte van heel Noord-Brabant, waar de gemiddelde kans ongeveer 1 op 2200 was, is het risico in Altena dus iets groter.

In heel Noord-Brabant werden afgelopen halfjaar in totaal 546 woningbranden geregistreerd, een lichte daling ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, toen er 572 brandincidenten waren. Opvallend is dat, ondanks de afname in de provincie, het totale aantal woningbranden in heel Nederland juist is gestegen. Dit komt na een recordjaar in 2022.