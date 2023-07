• In Diest (België) worden de jubileumschildjes in ontvangst genomen.

Henk van Noorloos uit Andel overhandigt jubileumschilden en is nu echt met pensioen

REGIO • Ter ere van het 60-jarig jubileum van de Unie van Oranjesteden werden er op dinsdag 25 juli en woensdag 26 juli twee jubileumschilden overhandigd in Diest (België) en Breda. Dit werd gedaan door Andelnaar Henk van Noorloos en zijn broer Teun. Voor Henk was dit tevens een bijzonder moment, aangezien hij na maar liefst 44 jaar als docent werkzaam te zijn geweest aan het Willem van Oranje College, met deze actie afscheid nam als leraar.

In Diest (België) werd het jubileumschild in ontvangst genomen door schepen en tevens waarnemend burgemeester Geert Cluckers, terwijl in Breda Marcel Dalinghaus, voorzitter van Stichting Breda Nassaustad, het schild in ontvangst nam.

Bijzondere fietsen

De schilden werden namens het Willem van Oranje College in Wijk en Aalburg overgebracht door Henk, op een zelfgebouwde houten fiets, en Teun, op een ambachtelijke fiets uit 1957.

Deze fietsen symboliseren de ontwikkeling van het vmbo, van traditioneel ambachtelijk vakmanschap tot moderne cnc-technieken, waarmee leerlingen zich het vakmanschap eigen maken waar de wereld op wacht.

De ontvangst van de jubileumschilden in zowel Diest als Breda was bijzonder enthousiast en mogelijk een startpunt voor de Oranjesteden om met vernieuwde energie het oude vriendschapsverdrag verder vorm te geven.

Te koop aangeboden

Bijzonder aan de houten fiets is dat deze nu te koop zal worden aangeboden, waarbij de opbrengst ten goede zal komen aan stichting Edukans. Een mooi gebaar om het jubileum te vieren en tegelijkertijd bij te dragen aan het ondersteunen van onderwijsprojecten.