Politie constateert ‘schrikbarend veel overtredingen’ tijdens handhavingsactie

ALTENA • In de afgelopen zes maanden hebben de politie-eenheden Zeeland West-Brabant en Oost-Brabant meerdere handhavingsacties uitgevoerd onder de noemer ‘Ogen op de weg’.

Deze actie, waarbij gebruik wordt gemaakt van een touringcar en de speciaal ontwikkelde MONOcam, heeft als doel om weggebruikers bewust te maken van de gevaren van afleiding tijdens het rijden. Uit de resultaten van de actie blijkt dat veel weggebruikers zich nog steeds niet voldoende concentreren op het verkeer, waarbij met name het gebruik van mobiele telefoons een veelvoorkomende overtreding is.

Bewustmaken

Michiel Elzerman, Operationeel Specialist Team Verkeer bij de Politie Zeeland-West-Brabant, benadrukt het belang van het aanspreken van overtreders: “Naast het handhaven van verkeersregels is het van grote waarde om het gesprek aan te gaan met overtreders. Op die manier kunnen we hen echt duidelijk maken hoe gevaarlijk hun overtreding is en welke consequenties dit kan hebben. Het bewust maken van de ernst van hun gedrag is essentieel om te zorgen dat gedragsverandering in gang wordt gezet en de veiligheid op de weg te verbeteren. Dit kan ongevallen en gevaarlijke situaties in het verkeer voorkomen.”

MONOcam

Een belangrijk instrument in de ‘Ogen op de weg’-actie is de MONOcam, een mobiele camera met speciale software die is ontwikkeld door de politie zelf. De camera kan detecteren of een bestuurder een apparaat in zijn hand heeft, waarbij het enkel om het vasthouden gaat. Of iemand daadwerkelijk belt, appt, een navigatiesysteem bedient of een muziek-afspeellijst doorscrolt, hoeft niet apart bewezen te worden.

Als de camera een mogelijke overtreding detecteert, stuurt deze de bevindingen direct door naar een agent van Team Verkeer, die vervolgens een onafhankelijke controle uitvoert volgens het vierogenprincipe. Bij een vastgestelde overtreding wordt de zaak doorgestuurd naar het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), dat de bekeuring verstuurt.

Actie nog steeds van groot belang

De resultaten van de actie tonen aan dat de ‘Ogen op de weg’-actie nog steeds van groot belang is, stelt de politie. ‘Het gedrag in het verkeer moet veranderen. Dit is allemaal om ervoor te zorgen dat iedereen op de weg veilig is. Dus de volgende keer dat je aan het rijden bent, neem dan afstand van je telefoon en zorg ervoor dat niets je afleidt van je doel: veilig van punt A naar punt B komen.’