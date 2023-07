Expositie van papiersnijwerkkunst bij Maaswaarden ouderenzorg

WIJK EN AALBURG • Een expositie van papiersnijwerkkunst door Arie de Ruiter uit Wijk en Aalburg is momenteel te bewonderen bij Maaswaarden ouderenzorg, locatie Wijkestein aan de Azaleastraat 26.

De tentoonstelling op de begane grond is te bezichtigen tot eind september 2023. Voor de rest van 2023 staan er meer boeiende exposities op het programma, zoals stenen vogeltjes beeldjes van mw. van Asperen in juli en augustus, naaigerei en vingerhoedjes van dezelfde mw. van Asperen in september en oktober, en in november en december worden de sieraden van Jenny Versteeg tentoongesteld.

Wie interesse heeft om te exposeren, kan contact opnemen met Bert Noorloos via 0416-698400 of b.noorloos@maaswaarden.nl.