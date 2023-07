‘Zicht op evenwicht’: Rivas ledenorganisatie lanceert valpreventiecursus voor ouderen

REGIO • Bij het ouder worden neemt de kans op vallen toe. Ruim de helft van de ouderen is bezorgd om te vallen en vermijdt daardoor activiteiten. Dit is niet nodig en daarom organiseert Rivas ledenorganisatie vanaf woensdag 6 september de cursus ‘Zicht op evenwicht’.

Onder deskundige begeleiding van een ergotherapeut leren deelnemers in acht bijeenkomsten van anderhalf uur weer onbezorgd actief te zijn. Dit met het doel om weer met zelfvertrouwen te bewegen, in conditie te blijven en het evenwicht te verbeteren. Dat vermindert de kans op vallen.

Wie aan de cursus wil deelnemen, moet wel in staat zijn om korte afstanden te lopen, eventueel met behulp van een rollator of wandelstok.

De cursus vindt plaats in Het Gasthuis, Banneweg 61 in Gorinchem van 13.30 tot 15.00 uur. De startdatum is op woensdag 6 september. De vervolgbijeenkomsten zijn op 13, 20, 27 september, 4, 11, 18 en 25 oktober 2023. In januari 2024 is er een herhalingsbijeenkomst.