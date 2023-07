Verkeersmeting De Roef op komst, nadat VVD zorgen uit over veiligheid voetgangers en fietsers

WOUDRICHEM • Na een kritische reactie van VVD Altena op de beantwoording van schriftelijke vragen over de reconstructie van de Jan Spieringweg in Woudrichem, heeft het college opnieuw gereageerd op de gestelde vragen.

In maart uitte de fractie van VVD Altena hun zorgen over de veiligheid van de vernieuwde Jan Spieringweg en stelden ze vragen over de duur van de werkzaamheden. Het college beantwoordde deze vragen, maar tot ontevredenheid van de VVD. Volgens VVD-raadslid Jan Kolff werden de raadsvragen slechts beantwoord omdat het moet, niet vanwege de daadwerkelijke aandacht voor onderliggende problemen.

Weersomstandigheden

Eén van de voornaamste ergernissen van omwonenden, die de VVD in de schriftelijke vragen aankaartte, was de lange sluiting van het kruispunt Jan Spieringweg/Oudendijk. Het college legt nu uit wat de reden van deze lange sluiting was. ‘Vanwege een periode van vorst is vertraging ontstaan, waardoor het werk niet, zoals aanvankelijk gepland, voor de kerstvakantie kon worden afgerond’, stelt men. Het werk moest hierdoor over de kerstvakantie heen getild worden.

Veiligheid

Een punt van bezorgdheid bij VVD Altena was de veiligheid van de Jan Spieringweg na de reconstructie. ‘Het is voor ons onbegrijpelijk dat u een weg opent die niet veilig is en pas na de eerste ongelukken aanvullende maatregelen treft’, schreef de fractie in een brief aan het college.

Volgens het college is de weg echter pas opengesteld toen deze als veilig werd beschouwd. ‘Middels bebording hebben we weggebruikers geattendeerd op de gewijzigde situatie. Het is spijtig dat in korte tijd drie ongevallen plaats hebben gevonden’, beaamt het college, dat zegt de situatie te blijven monitoren en indien nodig aanvullende maatregelen te nemen.

De Roef

Een ander punt dat de VVD aanstipte is de verkeerssituatie op De Roef. De partij twijfelt aan de veiligheid voor voetgangers en fietsers op deze ontsluitingsweg.

Volgens het college is De Roef volgens de richtlijnen ingericht. ‘Maar naast inrichting van de weg heeft het gedrag van de automobilisten ook invloed op de verkeersveiligheid’, stelt men. ‘Of en op welke manier het gedrag van de automobilisten op De Roef van invloed is op de verkeersveiligheid moet uit een goed uitgevoerde verkeersmeting blijken. Die zullen wij gaan uitvoeren.’

De gemeente is vooralsnog terughoudend in het plaatsen van een fietsverbod op De Roef, aangezien dit de aanwonenden belemmert bij het bereiken van hun percelen. Wel wordt er gekeken naar het beter faciliteren van veilige fietsverbindingen tussen Woudrichem en omliggende gebieden, zoals Sleeuwijk en Uppel.

Verkeersmeting

De beloofde verkeersmeting op De Roef wordt uitgevoerd na de zomervakantie, zodat de verkeerssituatie representatief is.