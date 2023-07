Rector Gijsbert van der Beek gaat met pensioen: ‘Onderwijs is een heerlijke roeping’

1 uur geleden

Nieuws 151 keer gelezen

SLEEUWIJK • Eindeloos kan Gijsbert van der Beek vertellen over het voortgezet onderwijs, over hoe heerlijk het is om kinderen naar volwassenheid te begeleiden, over onderwijs als roeping. Maar ook over doorgeslagen regelgeving vanuit de overheid, over het vertrouwen geven aan zijn docenten, over kansenongelijkheid en over de identiteit van de school. Maar altijd met zijn simpele en korte leefregel: ‘Doe effe normaal’.

De school is aan het begin van de zomervakantie al bijna uitgestorven, als de rector aanschuift in de lerarenkamer. Als 33-jarige stond hij voor het laatst voor de klas. “Als docent krijg je in de klas altijd terug wat je zelf uitstraalt. Het is heerlijk om met leerlingen iets te bereiken; dat spel met kinderen is zo leuk. Ik heb het met veel plezier gedaan, maar ik had ook plezier in andere taken, zoals overzicht houden en zaken organiseren. Je kunt dit werk niet in je eentje op kantoor doen. Je kunt het op papier allemaal dik voor elkaar hebben, maar je moet het met de mensen regelen.”

‘Minutenwals is killing’

“Dit werk paste bij mij”, stelt Van der Beek. “Het is plezierig als er rust in de school is, als alles goed geregeld is. Docenten willen daar ook niet mee lastiggevallen worden. Die moet je vertrouwen geven, het zijn allemaal hoogopgeleide mensen. Je moet ze niet lastigvallen met een stopwatch, zoals met het taakbeleid waarin je jaarlijks 1659 uur moet verantwoorden. Het aantal lesuren kun je nog wel uitrekenen, maar leerlingenbegeleiding kun je veel moeilijker kwantificeren. Die minutenwals, waarmee je constant verantwoording moet afleggen is echt ‘killing’.”

“Ik houd het liever bij de hoofdlijnen en zeg tegen docenten dat ze zelf hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Daarover ga je met de mensen in gesprek, die discussies stimuleren we ook in de vakgroepen. Krachtig leiderschap betekent dat iedereen tot zijn recht komt en dat je oprechte persoonlijke aandacht geeft.”

Werken op school

Dankzij zijn leiderschap is het Altena College een school waar docenten graag werken en zich gewaardeerd voelen. Er is geen lerarentekort. “We hebben altijd stagiaires op school, en we proberen goede mensen aan te trekken en te behouden. We zijn ook altijd snel en slagvaardig na sollicitatiegesprekken. Onderwijs is een heerlijke roeping, het salaris is best goed. Het is geen makkie, maar tegenover de piekmomenten staan weer de lange vakanties. Ieder vak heeft zijn voor- en nadelen, dus laten we kappen om altijd over werkdruk te beginnen.”

Kansenongelijkheid

Ook over de kansenongelijkheid in het onderwijs heeft Van der Beek een duidelijke mening. “De overheid wil dat we van leerlingen goede burgers maken, kijk naar het belang dat ze hechten aan burgerschapsonderwijs. Maar de kansenongelijkheid kun je als school maar heel beperkt oplossen.

“Bij ons op school proberen we mavo, havo en vwo constant te mengen. Zo mogen alle leerlingen zichzelf inschrijven voor de werkweek in de derde klas, dat is een bewuste keuze om segregatie te voorkomen. Ook probeer je kinderen uit één dorp bij elkaar te houden, dat is natuurlijk in een grote stad veel meer een maatschappelijk probleem.”

Coronapandemie

De voorbije jaren waren door de coronapandemie en sluiting van de scholen geen gemakkelijke tijd voor het onderwijs.

“Dat digitaal lesgeven was natuurlijk verre van ideaal, zowel voor de leerling als de docent. Een school is een gemeenschap die ook structuur geeft, ineens werd dat opgebroken en misten leerlingen elkaar. Die eerste keer weer op school omhelsden ze elkaar allemaal.”

De onderwijsresultaten bleven gelukkig op peil en de extra coronagelden werden op het Altena College vooral ingezet voor kleinere klassen en extra ruimte voor het mentoraat.

Protestants-christelijke identiteit

Grote waarde hecht de rector ook aan de protestants-christelijke identiteit van de school, die volgens hem net zo breed is als alle protestantse kerken in de regio.

“De dagopening hoort daar gewoon bij. In de derde klas gaan we altijd met leerlingen in gesprek over hoe je met elkaar omgaat, maar ook over identiteit. ‘Jij mag er zijn, je bent een kind van God en ieder mens is even waardevol’, dat is onze boodschap. We vieren bijvoorbeeld paarse vrijdag op school, waarbij we psalm 139 aanhalen in de dagopening, over hoe wonderlijk je bent geweven in de moederschoot.”

Meer tijd voor kleinkinderen

Ook op landelijk niveau was Van der Beek via Verus betrokken bij het protestants-christelijk onderwijs. Per 1 augustus is hij rector af en krijgt hij meer tijd voor zijn drie kleinkinderen en zijn kerkelijke werk, al gaat hij alle sociale contacten in het onderwijs zeer zeker missen. “Misschien ga ik wel proberen een preekconsent te halen”, besluit Van der Beek.

Gijsbert van der Beek

Gijsbert van der Beek (66) is geboren in Genderen en studeerde wiskunde op de VU in Amsterdam. De grotere maatschappelijke relevantie van onderwijs ten opzichte van onderzoek gaf de doorslag om docent te worden. Zijn onderwijs loopbaan begon op een havo/vwo-school in Dordrecht. Via een school in Breda begon hij in 2002 als conrector op het Altena College.