Henk van Noorloos neemt afscheid als docent en maakt tocht op houten fiets

1 uur geleden

ANDEL/WIJK EN AALBURG • Andelnaar Henk van Noorloos mag zich een pensionado noemen. 44 jaar was hij docent. Een week geleden nam hij afscheid van het Willem van Oranje College. Maar echt afscheid neemt hij vandaag met een bijzondere actie. Hij fietst eerst naar Diest (België) en daarna terug naar Breda, en Edukans vaart er wel bij.

Het zou Henk van Noorloos niet zijn als hij de fietstocht niet op een onalledaagse manier zou doen. Geen racefiets, geen e-bike en ook geen gewone fiets. Nee, hij doet het op een houten fiets die door hemzelf en collega’s van ‘het Willem’ is gefabriceerd.

Houten fiets

Het begon allemaal met de aanschaf van een professionele, computergestuurde CNC-frees door zijn nu ex-werkgever. “Met die machine kun je mooie dingen frezen, bijvoorbeeld uit een 1,22 meter bij 1,22 meter multiplex. Ik dacht daar moet ik iets mee doen. Na een beetje ‘googlen’ kwam ik uit bij een architect in San Sebastian in Spanje. Die had zoiets moois bedacht: een houten fiets. Het ontwerp mocht gedownload worden. Je moet immers niet proberen opnieuw het wiel uit te vinden, hé. Zo is het idee opgeborreld van de houten fiets”, doet Van Noorloos zijn relaas.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat leerlingen van ‘het Willem’ ermee aan de slag zouden gaan. “Het idee was dat ze zouden meedoen, als een soort eindwerkstuk. Dat bleek echter nog te moeilijk met die nieuwe machine, en we hebben toen besloten het met enkele collega’s maar op te pakken.”

Hulp uit Dussen

Met gemak maakte de freesmachine de houten onderdelen van de fiets, oftewel het frame. Een ander verhaal was de rest, zoals de wielen en alle andere fietsonderdelen van metaal. Een experiment van de bovenste plank. “De hulp kwam er via onder meer de berichten op Facebook. En: we kwamen in contact met Anton Wiegers uit Dussen. Die heeft ons geweldig geholpen. De Dussenaar is een echte techneut op fietsgebied.” Zo smolten de moderne CNC-frees en de techniek uit vervlogen tijden ineens samen.”

Acties

Natuurlijk had Henk van Noorloos al voorzichtig in stapjes nagedacht om er iets bijzonders, desnoods iets unieks, aan vast te koppelen.

Eerder in zijn loopbaan organiseerde hij al allerlei bijzondere acties voor een goed doel, zoals rennend schilderen op canvas achter een fiets, traplopen in het provinciehuis, roeien van het Duitse Altena naar ons eigen Altena, logo’s bouwen op een strand, bouwen voor de Masai-kinderen in Kenia en tegeltjes voor de slachtoffers in Syrië en Turkije.

Ook deze keer moest er iets gedaan worden voor de medemens. “Ik wist dat het precies zestig jaar geleden is dat er tussen de Oranjesteden Orange in Frankrijk, Dillenburg in Duitsland, Diest in België en Breda een vriendschapsverdrag is afgesloten.”

“Bij andere acties zijn we al eens vanuit Orange en Dillenburg gefietst, dus lag het voor de hand dat we nu iets met Diest en Breda moesten doen. We gaan in beide steden nu vier jubileumschildjes overhandigen. Aan onze tocht koppelen we een actie voor Edukans.”

Nog een bijzonder rijwiel

Van Noorloos fietst niet alleen. Broer Teun rijdt mee. Ook hij doet dat op een bijzonder rijwiel. “Het is een fiets uit 1957 van de opa van Arie van Vuuren, de locatiedirecteur van ‘het Willem’ in Wijk en Aalburg.” De broers doen het niet in één dag. Ze vertrekken op maandag 24 juli, en op 25 juli willen ze de schildjes in Diest daar overhandigen aan de loco-burgemeester.

De volgende dag wordt koers gezet naar Breda. Als de fietstocht voorbij is, gaat de houten fiets in de verkoop. De opbrengst is voor Edukans, dat zich inzet voor beter onderwijs voor kinderen in ontwikkelingslanden.

Doneren

Voor meer donaties zie: https://henk-van-noorloos2.inactievooredukans.nl.