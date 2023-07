O.V.O.-gebouw heeft nieuwe beheerders: ‘Jammer dat deze ruimte overdag te vaak ongebruikt is’

OUDENDIJK • Er was maandagochtend al vroeg beweging in en rond het O.V.O.-gebouw in Oudendijk. Voorzitter Peter van Ballegooijen overhandigde symbolisch de sleutel aan de nieuwe beheerders Carolien Craaijo en Manon van Tilborg.

Carolien en Manon zijn vanaf deze week de nieuwe beheerders van het voor de gemeenschap van Oudendijk zo belangrijke O.V.O.-gebouw. Zij lossen Nel Baggerman af, die na de eeuwwisseling haar gasten met hart en ziel heeft verzorgd. De Nieuwendijkse buurvrouwen Carolien en Manon zijn ondernemend en stralen uit dat zij er heel veel zin in hebben om in het straks verder opgepimpte gebouw de vele evenementen te begeleiden. Beiden zijn in een ziekenhuis werkzaam.

Functie overdag

“Wij hopen dat wij op termijn van deze beheersfunctie onze vaste job kunnen maken”, stelt het duo. Carolien Craaijo heeft met haar foodtruck al de nodige ervaring. Zij kunnen meteen aan de bak, want donderdag staat al het eerste feest op het programma.

“Wij hebben er erg veel zin in om er iets van te maken. Het zou mooi zijn als het gebouw naast de activiteiten in de avond, ook een functie overdag zou kunnen krijgen”, laat ze weten.

Ziel van Oudendijkse gemeenschap

Van Ballegooijen, vanaf mei 2023 voorzitter, omschrijft het O.V.O.-gebouw, samen met de school en de Oranjevereniging, als de ziel van de kleine Oudendijkse gemeenschap. “Dit is ons dorpshuis voor vergaderingen, feesten en partijen. Bovendien hebben talloze verenigingen hier hun thuisbasis.”

Er is het popkoor HUGO met ruim 50 leden dat het gebouw als oefenruimte gebruikt. Op woensdag komt de EHBO-groep bijeen. Eens paar maand maakt de afdeling Woudrichem van ‘Vrouwen van Nu’ gebruik van de sfeervolle ruimte. Damclub Denk en Zet en Biljartvereniging Arivina, vernoemd naar oprichter Arie Vink, maken al sinds de oprichting in 1951 gebruik van het Ontspannings Vereniging Oudendijk-gebouw.

Veel doeleinden

De Stichting O.V.O. heeft 175 leden, die jaarlijks keurig 15 euro afdragen. “Of die donatie nog van deze tijd is moeten wij de leden op de volgende ledenvergadering nog maar eens voorleggen”, stelt Kees Braat, oud-voorzitter en sinds dit voorjaar erevoorzitter, heel voorzichtig.

Het gebouw is voor veel doeleinden geschikt. Autosportliefhebbers volgen er op het grote scherm de verrichtingen van Max Verstappen. Het houden van babyshowers vindt steeds veelvuldiger plaats.

Van Ballegooijen: “Feitelijk is het jammer dat deze fraaie ruimte overdag te vaak ongebruikt is. Er zijn allerlei ideeën om ook dat in te gaan vullen. Daarin spelen eveneens de nieuwe exploitanten een rol. Het moet allemaal nog vorm krijgen, maar dat is wel een grote wens en ambitie. Er is een lijntje met Trema dat mogelijk interesse heeft in deze locatie. Dat is nog niet concreet, maar het geeft wel aan waar wij met het straks verder gemoderniseerde O.V.O.- gebouw naartoe willen.”

Verduurzamen

De inrichting van het O.V.O.-gebouw omschrijft Van Ballegooijen als nostalgisch en authentiek. “Met behoud van het DNA van O.V.O. willen wij alles toch een wat modernere look geven. Daarnaast is er de ambitie om verder te verduurzamen. Wij verwarmen al elektrisch waardoor wij steeds minder gas gebruiken.”

Op dit moment worden afspraken gemaakt over het toepassen van driedubbel glas in het ruim 70 jaar oude gebouw, waar al wel zonnepanelen op liggen. Een later nieuw aangebouwd deel was al voorzien van isolatie.

“Mogelijk gaan wij over tot de aanschaf van een warmtepomp om het gebouw zo energie neutraal te maken.” Het bestuur van O.V.O. is koortsachtig op zoek naar geld. “Er ligt een begroting van 150.000 euro om alle verduurzamingen te realiseren”, vertelt Braat.

Goed gevoel

Voorlopig is het bestuur van O.V.O. uiterst content met de start van Carolien Craaijo en Manon van Tilborg. Jong bloed in de exploitatie van deze voor Oudendijk onmisbare accommodatie. “Het gevoel is goed”, aldus Van Ballegooijen.