Riveer belooft ondersteuning bij introductie nieuw betaalsysteem, ook pinbetalingen blijven mogelijk

54 minuten geleden

Nieuws 83 keer gelezen

ALTENA • Veerdienst Riveer heeft aangekondigd dat ze vanaf 8 augustus een gloednieuw betaalsysteem zullen introduceren. Deze aankondiging heeft tot enige onrust geleid en heeft zelfs de aandacht van de gemeenteraad van Altena getrokken. Het bedrijf benadrukt nu echter dat de veerdienst voor iedereen toegankelijk zal blijven en dat de nieuwe werkwijze juist bedoeld is om het voor reizigers gemakkelijker te maken.

Volgens Riveer kopen de meeste reizigers al een ticket vooraf. Om aan deze behoefte tegemoet te komen, zal Riveer een nieuwe app voor tickets lanceren, waarmee het kopen nog makkelijker wordt. Reizigers kunnen dit snel en simpel doen via hun telefoon of de website. Hierdoor wordt het betalen aan boord via pin overbodig, omdat de betaling direct online plaatsvindt.

Hulp bij aanschaf van ticket

Om ervoor te zorgen dat alle passagiers de mogelijkheid hebben om van deze nieuwe service gebruik te maken, belooft Riveer ondersteuning te bieden aan degenen die hulp nodig hebben bij de aanschaf van een ticket. Servicemedewerkers zullen beschikbaar zijn op de kade en aan boord van de veerboten om assistentie te verlenen. Daarnaast kunnen reizigers ook terecht bij het havenkantoor of telefonisch contact opnemen voor meer informatie en uitleg.

Riveer zegt te begrijpen dat de introductie van een nieuw betaalsysteem enige aanpassing vergt voor zowel de passagiers als het personeel. Daarom zal het bedrijf de tijd nemen om het nieuwe systeem zorgvuldig te introduceren.

Pinbetalingen blijven mogelijk

Hoewel Riveer de nieuwe manier van ticketverkoop wil stimuleren, zullen passagiers ook de mogelijkheid behouden om een kaartje te kopen via pinbetaling. De nieuwe werkwijze wordt vooral toegepast bij de nieuwe elektrische veerboten. Die worden bemand door een schipper. Deze kan zelfstandig aan- en afmeren en passagiers kunnen zelf aan

boord komen.