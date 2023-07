Minder meldingen van discriminatie in Altena: discriminatie op arbeidsmarkt komt vaakst voor

36 minuten geleden

Nieuws 67 keer gelezen

ALTENA • Uit de recente Monitor Discriminatie 2022, opgesteld door RADAR, blijkt dat het aantal meldingen van discriminatie in de gemeente Altena licht is gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar.

In Altena zijn er in totaal tien meldingen geregistreerd bij het Meldpunt discriminatie en negen meldingen bij de politie. De meest voorkomende gronden van discriminatie zijn herkomst of huidskleur, die nu meer dan de helft van het totaal beslaan.

Ook zijn er meer meldingen gedaan over geslacht, godsdienst, leeftijd en seksuele gerichtheid in vergelijking met het voorgaande jaar. Er zijn minder meldingen ontvangen met betrekking tot de coronamaatregelen. Het terrein waarover de meeste meldingen binnenkwamen was de arbeidsmarkt.

Overzicht meldingen

Bij het Meldpunt discriminatie kwamen zes meldingen binnen van omstreden behandeling en vier meldingen van vijandige bejegening. De politie kreeg één melding van bedreiging, drie meldingen van geweld in combinatie met discriminerende uitlatingen, vier meldingen van discriminerende uitlatingen en één melding van vernieling.

Cijfers in regio

In de omliggende gemeenten Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout kwamen respectievelijk 10, 16 en 26 meldingen van discriminatie binnen bij het meldpunt en de politie.