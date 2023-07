SchuldHulpMaatje breidt uit naar Altena: hulp bij financiële zorgen nu beschikbaar

ALTENA • SchuldHulpMaatje Nederland werd in 2010 opgericht vanuit de landelijke kerken en is inmiddels actief in ruim 150 Nederlandse gemeenten. In 2022 kregen bijna 10.000 mensen in Nederland hulp van een gecertificeerd schuldhulpmaatje. Eind vorig jaar werd ook in Altena zo’n stichting opgericht en inmiddels zijn er, uit diverse kernen, acht mensen opgeleid.

“Schuldhulpmaatjes geven praktische hulp bij financiële zorgen. Ze helpen je op een rij te zetten hoe je alles kunt betalen zodat de problemen en eventuele schulden niet verder oplopen”, zegt Luc Zonnenberg, coördinator van SchuldHulpMaatje Altena.

“Alles wordt duurder en we weten dat er ook in Altena steeds meer mensen zijn die nauwelijks rond kunnen komen of hun rekeningen niet meer kunnen betalen. Schuldhulpmaatjes zijn getrainde vrijwilligers die je persoonlijk, laagdrempelig en deskundig helpen je geldzaken weer te ordenen. En samen lukt dat vaak wel.”

Schuldhulpmaatjes kunnen voor rust zorgen

“Mensen die toch al krap zaten, worden nu extra hard getroffen door de dure boodschappen en de hoge energierekening. Maar ook door ziekte, een sterfgeval, scheiding of baanverlies kun je plotseling flink in de problemen komen”, vertelt Zonnenberg.

“Veel mensen vragen uit schaamte, wantrouwen of de complexe regelgeving pas laat om hulp, maar samen met je eigen schuldhulpmaatje kun je wellicht voorkomen dat de situatie verder uit de hand loopt en zorgen dat er weer wat rust komt. Want door schulden ontstaan vaak ook allerlei andere problemen.”

Praktische hulp

Na een uitgebreide training kijken schuldhulpmaatjes heel praktisch met je mee of je wellicht meer inkomsten kunt verkrijgen en hoe je kunt besparen op je uitgaven. Maar ook hoe je een budgetplan maakt, of je recht hebt op toeslagen en regelingen en hoe je afspraken kunt maken met schuldeisers over de aflossing van eventuele schulden. Als dat niet meer lukt, helpen ze je met de aanvraag voor het professionele schuldhulpverleningstraject via de gemeente.

“Maar ook dan blijven we als dat nodig is in de buurt om waar nodig te helpen en de moed en de structuur er in te houden”, zegt Zonnenberg. “Ons doel is mensen te coachen en ervoor te zorgen dat ze uiteindelijk zelf, zonder schulden en problemen, op een goede manier hun eigen financiën kunnen regelen.”

Meer informatie

Meer informatie over de schuldhulpmaatjes is te vinden op de algemene website (www.schuldhulpmaatje.nl). Via een link kan daar ook gelijk een aanvraag worden gedaan. Wie liever eerst contact heeft met de coördinator in Altena kan contact opnemen met Luc Zonnenberg, via 06-27886817 of luc.zonnenberg@altena.schuldhulpmaatje.nl.