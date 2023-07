David van Vuuren wil volkstuinencomplex in Woudrichem realiseren: ‘Helaas was de grond vervuild’

1 uur geleden

WOUDRICHEM • David van Vuuren uit Woudrichem doet een dringende oproep aan alle inwoners van het dorp. Hij zoekt een stuk grond voor de realisatie van een volkstuinencomplex. Met een groeiende interesse vanuit inwoners van Woudrichem hoopt hij een plek te vinden waar bewoners hun eigen groenten kunnen verbouwen. Tot nu toe heeft de zoektocht naar geschikte locaties geen succes opgeleverd.

David, die eerder een volkstuin had in Sleeuwijk, wil graag een volkstuinencomplex in zijn eigen dorp realiseren. “Het volkstuinencomplex in Sleeuwijk was redelijk dichtbij, maar niet in mijn eigen dorp. Het is onhandig om elke avond met de auto heen en weer te moeten rijden om de planten water te geven. Vooral tijdens de zomermaanden zou het veel handiger zijn als je er gewoon naartoe kunt lopen of fietsen”, legt hij uit.

Bovendien merkte David op dat veel andere inwoners van Woudrichem ook geïnteresseerd waren in een volkstuin, maar dat niet iedereen een auto heeft om naar een ander dorp te reizen.

Veel interesse

Hij zocht daarom contact met de gemeente Altena, met de vraag of het mogelijk zou zijn een volkstuinencomplex in Woudrichem te openen. “Er was iemand bij de gemeente die mijn vraag enthousiast had gelezen en ermee aan de slag wilde gaan”, zegt hij.

De gemeente wilde graag peilen of er draagvlak was onder de bevolking van Woudrichem. Daarop besloot David, op advies van zijn vrouw, een Facebook-pagina aan te maken en een oproep te plaatsen. Tot zijn verbazing toonden binnen 24 uur al dertig mensen interesse en ontving hij veel positieve reacties.

Vervuilde grond

De oproep bracht niet alleen geïnteresseerden naar voren, maar ook bruikbare tips over mogelijke geschikte locaties. Samen met een collega van de brandweer ging David op zoek naar de beste opties binnen Woudrichem. Twee locaties kwamen naar voren: bij de sluis, net voor de vesting, en tussen het voetbalveld en de tennisbaan waar een stuk braakliggende grond is. “Deze suggesties werden aan de gemeente voorgelegd, maar helaas bleek uit onderzoek dat beide gronden vervuild waren en niet geschikt voor groenteteelt.”

“In de grond bij de sluis werd asbest gevonden. Dit was al wel dusdanig gesaneerd dat het niet schadelijk is voor de omgeving, maar nog niet voldoende om groente te verbouwen”, vertelt David. “De locatie bij het voetbalveld en de tennisbaan zou perfect zijn geweest, hier hadden we onze hoop op gevestigd, maar helaas is ook hier de grond door vervuiling niet geschikt voor een volkstuinencomplex.” Hoewel de gemeente Altena nog actief heeft meegedacht en gezocht naar een geschikte locatie, is er op dit moment geen grond beschikbaar.

Particuliere grond

Nu blijft er nog maar één mogelijke oplossing over: het vinden van een particulier die bereid is een stuk land te verhuren of verkopen. “We hebben de steun van de gemeente Altena, die bereid is te helpen bij de aankoop van een stuk land. Als we een particulier kunnen vinden die bereid is te verkopen of te verhuren, zal de gemeente het land kopen en mag de (nog op te richten, red.) volkstuinvereniging het pachten.”

Op dit moment hebben dus al dertig mensen aangegeven mee te willen doen. Daarom zou de ideale oppervlakte voor het volkstuinencomplex ongeveer 3000 vierkante meter zijn. “Maar kleinere stukken land zijn ook welkom”, stelt David. Wat betreft de locatie heeft David verder geen specifieke eisen, “als er maar toegang is tot water.”

Alleen de grond ontbreekt

Mensen die een stuk land hebben dat geschikt zou kunnen zijn voor een volkstuinencomplex en dit willen verhuren of verkopen, worden vriendelijk verzocht contact op te nemen via volkstuin.woudrichem@outlook.com.

David en zijn medestanders hopen zo snel mogelijk een geschikte locatie te vinden, zodat het idee van een volkstuinencomplex in Woudrichem werkelijkheid kan worden. “Het plan is er en we hebben de capaciteit, alleen de grond ontbreekt nog”, besluit David hoopvol.