Gemeente Altena viert 5-jarig bestaan met verschillende activiteiten

32 minuten geleden

Nieuws 94 keer gelezen

ALTENA • De gemeente Altena viert op1 januari 2024 haar eerste lustrum. Het gemeentebestuur is van plan om dit jubileum niet zomaar voorbij te laten gaan. In een brief informeert het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad over de geplande activiteiten die in 2024 worden georganiseerd.

Op verzoek van de gemeenteraad wordt er een geboortebos gerealiseerd. Het college zal aan de slag gaan met deze wens en zal de raad op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom het geboortebos.

Boekje met lustrum fiets- en wandelroutes

In het voorjaar van 2023 zal er een boekje huis-aan-huis worden bezorgd met nieuwe fiets- en wandelroutes, elk met een eigen thema. Dit boekje wordt samengesteld door de VVV. Hiermee wil de gemeente haar inwoners, zowel volwassenen als kinderen, laten zien dat er veel te beleven is in de directe omgeving. Het boekje vormt een aanvulling op de bestaande routes.

Fotoboek door collega’s en bestuurders

Ook de gemeenteraad wordt gevraagd om mooie, zelfgemaakte foto’s aan te leveren voor een fotoboek dat door en voor medewerkers en bestuurders zal worden gemaakt. Dit bijzondere boek zal als collectors item intern worden verspreid.

Aankleding gemeentehuis

Uit de ingezonden foto’s voor het fotoboek worden een aantal geselecteerd om de vergaderruimtes in het gemeentehuis op te fleuren. Elke ruimte zal een nieuwe naam krijgen die gerelateerd is aan de bijbehorende foto. Hiermee verdwijnen de namen die de vorige eigenaar aan de ruimtes heeft gegeven.

Lustrumtoertocht

In het eerder genoemde boekje met fiets- en wandelroutes zal ook een lange fietstocht worden opgenomen die geschikt is voor de meer sportieve fietsers. Nu het Marianne Vos Wielerfestival niet meer georganiseerd wordt, wil de gemeente samen met inwoners en maatschappelijke partners onderzoeken of deze fietstocht als basis kan dienen voor de organisatie van een nieuwe toertocht.

Kosten

De kosten van deze projecten zullen worden opgenomen in de tweede bestuursrapportage 2023. De kosten voor de mogelijke toertocht en het aanleggen van het geboortebos zijn op dit moment nog niet bekend.