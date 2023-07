Voedselbank Altena ontvangt hogere subsidie en verhuisbijdrage van gemeente

1 uur geleden

Nieuws 133 keer gelezen

ALTENA • Voedselbank Altena heeft onlangs te horen gekregen dat de huur van hun huidige pand wordt opgezegd. Er is al een nieuw onderkomen gevonden en de verhuizing zal komend najaar plaatsvinden. Om de verhuizing soepel te laten verlopen, heeft het bestuur van de Voedselbank Altena een verzoek ingediend bij de gemeente Altena voor een verhoging van de subsidiebijdrage. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tegemoet te komen aan dit verzoek.

Tot op heden droeg de gemeente 15.000 euro bij aan de huur- en energiekosten van de Voedselbank Altena. Het bestuur heeft nu gevraagd om een verhoging van de subsidiebijdrage naar 24.000 euro in 2023 en 30.000 euro in 2024 en de jaren daarna. Daarnaast heeft de Voedselbank Altena ook om een eenmalige bijdrage van 50.000 euro verzocht om de verhuis- en inrichtingskosten te dekken.

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het verzoek om de subsidie voor de structurele huur- en energiekosten te verhogen naar 24.000 euro in 2023. Bovendien zijn ze in principe bereid om ook de verwachte hogere huur- en energiekosten in 2024 en de jaren daarna te ondersteunen. Het jaarlijkse subsidiebedrag zal worden vastgesteld op basis van de daadwerkelijke huur en energielasten.

Financiering verhuiskosten onder voorwaarden

Daarnaast heeft de gemeente besloten om de eenmalige verhuiskosten te financieren onder bepaalde voorwaarden. Als de algemene reserve van de Voedselbank Altena aan het einde van 2023 niet hoger is dan de exploitatiekosten van dat jaar, zal de gemeente bijdragen aan de eenmalige verhuiskosten. Deze bijdrage bedraagt maximaal 30.000 euro, waarmee het bestuur van de Voedselbank Altena de basisverhuiskosten kan dekken.

Het college benadrukt dat de financiële steun voor zowel de gestegen huurkosten als de eenmalige verhuis- en inrichtingskosten binnen de bestaande budgetten zal plaatsvinden.