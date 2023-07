‘Riveer stopt met (pin)betalingen op veerboten’: AltenaLokaal en CDA stellen vragen

ALTENA • AltenaLokaal en CDA Altena hebben schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van de aankondiging van Riveer om contante betalingen en betalingen met pin op hun veerboten niet langer mogelijk te maken.

Vanaf 8 augustus zullen reizigers hun tickets vooraf online moeten kopen. Dit heeft geleid tot bezorgdheid bij zowel AltenaLokaal als het CDA over de toegankelijkheid van de veerdienst, met name voor bepaalde groepen mensen.

Beweegredenen

CDA-raadslid Otto van Breugel wil de beweegredenen achter het besluit van Riveer weten en of deze gebaseerd zijn op efficiëntie, veiligheid of andere aspecten. Van Breugel wil weten hoe Riveer ervoor gaat zorgen dat de toegankelijkheid behouden blijft voor mensen zonder digitale mogelijkheden en welke oplossingen er worden geboden voor mogelijke problemen.

Ook benadrukt het CDA-raadslid het belang van het voorkomen van uitsluiting van mensen zonder digitale mogelijkheden, aangezien dit leidt tot ongelijkheid en ontoegankelijkheid van de veerboten.

Geen doel op zich

AltenaLokaal benadrukt dat de dienstverlening aan de inwoners van Altena hoog in het vaandel staat. Het gebruik van moderne digitale mogelijkheden mag geen doel op zich zijn, maar moet dienen om de inwoners van de gemeente te bedienen. De partij wil dan ook graag weten in hoeverre de gemeente Altena op de hoogte is van deze verandering in de betalingswijze en of het college het eens is met AltenaLokaal dat dit een onwenselijke ontwikkeling is.

Daarnaast roept AltenaLokaal het college op om contact op te nemen met Riveer om deze ontwikkeling te bespreken, gezien de mogelijke beperkingen in toegankelijkheid en spontaan gebruik van de veerverbindingen.

Snelle reactie gewenst

Met de vakantieperiode voor de deur en de invoering van de nieuwe betaalwijze over slechts drie weken is het belangrijk dat het college snel aandacht besteedt aan deze vragen en hierop antwoord geeft, aldus AltenaLokaal.