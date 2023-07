Groepachters Ds. Joh. Groenewegenschool in Werkendam halen EHBO-diploma

Wensen en ideeën vesting Woudrichem opgepakt: van 2023 tot 2028 starten acties en projecten

gisteren

WOUDRICHEM • Samen met bewoners, ondernemers, VVV Biesboschlinie en andere partijen in de vesting Woudrichem, is in 2022 de 'Vestingagenda Woudrichem' opgesteld.