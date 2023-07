Ruim tweehonderd mensen bezoeken Zomerfeest bij kinderopvang BuitenSpel in Werkendam

WERKENDAM • Kinderopvang BuitenSpel heeft donderdag een Zomerfeest georganiseerd voor de kinderen en hun families. Het was de eerste festiviteit sinds de coronaperiode.

Het thema van het Zomerfeest was ‘landen’, passend bij het feit dat de zomervakantie voor de deur staat. “We hebben met de hapjes en drankjes gekozen voor verschillende landen als inspiratie. Zo hadden we bijvoorbeeld een hoekje met Italiaanse gerechten, zoals koude pasta”, vertelt Mariëlle Paans van BuitenSpel. “Een aantal Poolse kinderen had ook flink uitgepakt en allerlei lekkere hapjes gemaakt.”

Op het Zomerfeest was er onder andere ook een springkussen waar de kinderen zich hebben vermaakt. Daarnaast hebben een aantal peuters en kinderen van de BSO (Buitenschoolse Opvang) een optreden verzorgd. Mariëlle vertelt: “De bso-kinderen hebben wekenlang geoefend voor hun optreden. Ze mochten het resultaat aan hun ouders laten zien tijdens het Zomerfeest.”

Rondleiding

Voor de ouders was er ook een rondleiding door het pand van BuitenSpel. “Lange tijd mochten ouders vanwege de coronamaatregelen niet naar binnen, maar deze keer konden ze via een rode loper naar binnen voor een rondleiding.”

Het Zomerfeest trok een grote opkomst, met bijna 200 bezoekers. “We hadden voor iedereen een Hawaï-slinger klaarliggen, die we in grote hoeveelheden hadden ingekocht, en we hadden er maar zes over aan het einde van de avond. Het was boven verwachting druk”, zegt Mariëlle. Het feest begon om 17.00 uur en duurde tot 19.00 uur. “Hier hebben we bewust voor gekozen, zodat zoveel mogelijk ouders en kinderen aanwezig konden zijn.”

Flink gegroeid

Kinderopvang BuitenSpel is een begrip in Werkendam en omgeving. Op 1 augustus bestaat de organisatie alweer 9 jaar. In die tijd is BuitenSpel flink gegroeid. “Toen we begonnen, hadden we drie personeelsleden en elf kinderen. Nu hebben we zestien personeelsleden en bieden we opvang aan maar liefst 300 kinderen”, vertelt Mariëlle trots. Dit succes is mede te danken aan het hechte team van gekwalificeerde medewerkers. “We dragen allemaal BuitenSpel een warm hart toe en het was dan ook mooi om te zien dat het Zomerfeest zo gewaardeerd werd”, besluit Mariëlle.