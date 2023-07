Wensen en ideeën vesting Woudrichem opgepakt: van 2023 tot 2028 starten acties en projecten

WOUDRICHEM • Samen met bewoners, ondernemers, VVV Biesboschlinie en andere partijen in de vesting Woudrichem, is in 2022 de ‘Vestingagenda Woudrichem’ opgesteld. De vestingagenda brengt ontwikkelingen, wensen en ideeën die in de vesting leven samen. Nu is op basis hiervan een uitvoeringsprogramma opgesteld.

Op uitnodiging van de vier buurtverenigingen gingen de gemeente, de vestingbewoners en andere partijen na de zomer van 2021 met elkaar in gesprek. Over wat goed gaat, en over verbeterpunten en wensen voor de toekomst.

Een aantal kleinere zaken is toen meteen aangepakt. Voor andere ideeën, projecten en ambities werd de ‘vestingagenda’ opgesteld. Die richt zich op historie, leefbaarheid, levendigheid en toegankelijkheid. Het uitvoeringsprogramma is het vervolg hierop.

Het bevat acties, projecten en haalbaarheidsonderzoeken, die verschillende partijen in de vesting van plan zijn de komende jaren te onderzoeken of uit te voeren. Het uitvoeringsprogramma is in samenspraak gemaakt en de afspraak is om ook de uitvoering samen te doen.

Grote en kleine acties en projecten

Via een werkgroep zijn er in meerdere sessies ideeën en projecten van de betrokken partijen verzameld. Er is onderscheid gemaakt in grotere en kleinere acties en projecten. De zogenaamde ‘Vliegwielprojecten’ zijn grotere projecten waarbij meer partijen betrokken zijn en die bij uitvoering ook direct een zichtbaar of voelbaar effect hebben in de vesting. Bijvoorbeeld de renovatie van de kerkmuur en tuin van de Hervormde Kerk of het toekomstige gebruik van het Arsenaal.

In de jaren 2023 tot 2028 wordt met de acties en projecten gestart. Enkele grotere projecten of acties met een structureel karakter hebben een langere doorlooptijd. Voor de uitvoering is een organisatie bedacht met een gemeentelijke regisseur die de voortgang bewaakt en een werkgroep met betrokkenen vanuit de vesting.

‘Samen onderzoeken wat kan’

“Als kernwethouder van Woudrichem ben in de afgelopen maanden betrokken geweest bij het uitvoeringsprogramma van de vestingagenda”, vertelt wethouder Anneloes van Hunnik.

“Er zijn veel ideeën om de vesting leefbaar en aantrekkelijk te houden. Niet alle plannen, groot of klein, zullen uiteindelijk kunnen. Maar we gaan samen onderzoeken wat er kan. En hoe we samen de vesting als onderdeel van de Hollandse Waterlinies en als fijne plek om te wonen en bezoeken, nog beter kunnen maken. Daar steek ik graag mijn handen voor uit de mouwen.”

‘Acties en projecten bij elkaar gebracht’

“Dit uitvoeringsprogramma is tot stand gekomen door gesprekken tussen partijen die er belang bij hebben dat de eeuwenoude Woerkumse vesting goed wordt beheerd en bewaard”, zegt vestinggouverneur Jan-Willem den Besten.

“We hebben veel mooie acties en projecten bij elkaar gebracht. Van ideeën waar jongeren zelf mee op de proppen kwamen tot ideeën voor d’n Bol. En dat ging in een hele fijne sfeer. Ik hoop dat we nu vanuit de opgebouwde samenwerking door kunnen pakken, waarbij elke partij een steentje bijdraagt aan de uitvoering. Zodat in de toekomst alle functies van de vesting, nog beter samen zullen komen in dit unieke Werelderfgoed en schakel in de Hollandse Waterlinies.”