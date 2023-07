Start van rouw-verwerkingsgroep in Altena: praat over overlijden, emoties en herinneringen

WOUDRICHEM • Op dinsdag 11 juli gaat een gespreksgroep van start voor mensen die het overlijden van een naast familielid aan het verwerken zijn.

De eerste periode na overlijden is vaak emotioneel en hectisch. Vaak ervaren mensen pas het echte gemis in de periode na de begrafenis of crematie. Het leven van mensen in de omgeving gaat door, terwijl het gemis van een naaste naar voren komt op de kleinste momenten. Iedereen verwerkt dit op zijn of haar eigen manier.

Zes bijeenkomsten

Tijdens zes bijeenkomsten van de rouwverwerkingsgroep gaat men in gesprek over het overlijden, bijkomende emoties en herinneringen. Er worden praktische handvatten geboden hoe om te kunnen gaan met het rouwproces en er is veel ruimte voor het delen van persoonlijke ervaringen. Dit met als doel om uiteindelijk op een nieuwe manier weer vooruit te kunnen kijken.

Locatie is in Woudrichem

De rouwverwerkingsgroep zal worden geleid door Aniëlka Stolarz, werkzaam bij het Mentaal Gezondheidscentrum GGz Breburg. De bijeenkomsten zullen plaatsvinden op 11, 18 en 25 juli, 1 en 8 augustus en 12 september 2023, van 10.00 tot 12.00 uur. De locatie van de bijeenkomsten is het Raadhuisplein 1 (De Werff) in Woudrichem.

Deelname is gratis

Deelname aan de rouwverwerkingsgroep is kosteloos voor inwoners van gemeente Altena. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door te mailen naar Aniëlka Stolarz via a.stolarz@ggzbreburg.nl of door contact op te nemen via 06-10676530. Aanmelden is ook mogelijk via preventie@ggzbreburg.nl.