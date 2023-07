Drie dagen markt in Poederoijen: ook veel ondernemers uit Altena van de partij

REGIO • Niet één, maar drie dagen. Geen vijfentwintig, maar meer dan honderd standhouders. De jaarlijkse Actiedag van De Boekenplank verandert naar het driedaagse evenement ‘Poederooijse Dagen’, waar ook veel ondernemers uit Altena een standplaats hebben.

Vorig jaar kwamen er 1500 bezoekers naar de jaarlijkse Actiedag. “Dat was voor ons eigenlijk niet meer te doen”, vertelt Marleen Klop, die samen met dochter Lisanne de drijvende kracht is achter De Boekenplank. “Het leek ons beter om er een meerdaags evenement van te maken.”

Goed doel

Tijdens de Actiedag werd altijd een lokaal goed doel in het zonnetje gezet. “Maar vorig jaar kregen we heel veel aanvragen van goede doelen”, vertelt Marleen. Daarom is besloten om van het evenement een dagje uit te maken, dat voor iedereen betaalbaar is.

Er is dus geen entreekaartje nodig, parkeren is gratis en de prijzen van consumpties zijn laag; voor 1,00 euro krijg je een groot glas frisdrank, voor 2,00 euro een broodje (van een goede bakker) hamburger (van de slager). Kinderen kunnen zich, onder begeleiding van een volwassene, heerlijk uitleven op het Speelplein met stormbaan, klimtoren, springkussens voor verschillende leeftijden en nog veel meer.

Veel hulp bij organisatie

Toen Marleen haar buren, de familie Vos van Havo Auto’s, op de hoogte bracht van de plannen reageerden zij meteen enthousiast en boden aan te helpen met de organisatie. Ook andere buren boden hun medewerking aan, zo is er ruime parkeergelegenheid op naastgelegen weilanden.

Per dag staan vijftig vrijwilligers ingeroosterd om de markt op te bouwen, als verkeersregelaar, EHBO’ er, toezichthouder of horecamedewerker. “Het vergroot de saamhorigheid in het dorp”, zegt Marleen. “Zo hebben flink wat nieuwe inwoners zich als vrijwilliger gemeld. En zelfs ‘s nachts zijn er vrijwilligers. Een groep jongeren uit het dorp zorgt ‘s nachts dat de beveiliging in orde is.”

Inmiddels trekken de Poederooijse Dagen landelijke aandacht. Dat komt door de Gezinsgids, een christelijk tijdschrift voor het hele gezin. Het blad bestaat dit jaar 75 jaar en viert dat op de Poederooijse Dagen. “Half Nederland weet straks waar Poederoijen ligt”, lacht Marleen. “De laatste tijd ben ik veel gebeld door standhouders die ook willen komen. Maar we hebben al een wachtlijst van zo’n vijftig mensen.”

Workshops

Naast het Kinderplein, het horecaplein en de vele kramen en tenten, kunnen volwassenen zich ook goed amuseren tijdens optredens, demonstraties (van bijvoorbeeld woodcarving en houtsnijwerk) of workshops. Tegen een kleine vergoeding kunnen bezoekers bijvoorbeeld een bloementaartje maken of een leuk sieraad.

“Ons doel is niet om er aan te verdienen”, benadrukt Marleen. “De Poederooijse Dagen zijn bedoeld als leuk dagje uit voor het hele gezin, waar iedereen nog lang over kan napraten.”

Het evenemententerrein ligt aan de Egter van Wissekerkeweg 5 in Poederoijen. De openingstijden zijn donderdag 13 (11.00 tot 21.00 uur), vrijdag 14 (11.00 tot 21.00 uur) en zaterdag 15 juli (09.30 tot 15.30 uur).

Bekijk hier de website van de Poederooijse Dagen.