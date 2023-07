• Maaswaarden ouderenzorg, locatie Wijkestein in Wijk en Aalburg.

Maaswaarden ouderenzorg zoekt vrijwillige collega’s, onder meer voor ‘frietavond’

1 uur geleden

WIJK EN AALBURG • Maaswaarden ouderenzorg, locatie Wijkestein, is op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

‘Vind jij het leuk om een ontbijtje te verzorgen, een kop koffie rond te delen met een praatje erbij, of mee te helpen bij een activiteit? Dan is vrijwillige collega worden bij Maaswaarden ouderenzorg vast iets voor jou. In een ontspannen sfeer draag je bij aan het welzijn van onze bewoners’, aldus de zorginstelling.

Er zijn veel mogelijkheden, te denken valt aan ontbijtjes verzorgen bij bewoners die dit zelf niet kunnen. Ook meehelpen bij de frietavond in het restaurant op vrijdagavond is een optie.

Daarnaast worden er vrijwilligers gezocht voor het halen en brengen van bewoners naar de fysioruimte en voor de spelletjesmiddag op donderdagmiddag.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Bert Noorloos, via 0416-698400 of b.noorloos@maaswaarden.nl.