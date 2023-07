Riveer vaart in juli en augustus volgens midzomerdienstregeling

32 minuten geleden

Nieuws 71 keer gelezen

ALTENA • Riveer zal gedurende de maanden juli en augustus overschakelen naar de midzomerdienstregeling, zoals elk jaar. Dit betekent dat de vertrektijden van de voet- en fietsveren op bepaalde momenten afwijken van de reguliere dienstregeling.

Tijdens de ochtendspits zal de veerdienst Gorinchem-Sleeuwijk eenmaal per uur varen. In de middag geldt dit echter voor het traject Gorinchem-Woudrichem. Daarom kan het de moeite waard zijn voor vaste reizigers om te kiezen voor het andere traject.

Tijdens de midzomerdienstregeling zal het veer Gorinchem-Woudrichem ‘s ochtends tot 09.15 uur elk half uur vertrekken, terwijl dit ‘s middags vanaf 14.30 uur het geval is op de route Gorinchem-Sleeuwijk. Het is mogelijk om in slechts 10 minuten met de fiets van de ene aanlegsteiger naar de andere te gaan.

Slot Loevestein

De eerste afvaart met de veerdienst van Gorinchem naar Slot Loevestein en Vuren is dagelijks om 12.15 uur. Om toch eerder over water naar Loevestein te gaan, vaart men echter om 09.55 uur vanuit Gorinchem een rechtstreekse vaste rit met de watertaxi. Met de Dagkaart Voet- en Fietsveren dat je vooraf koopt kun je ‘s middags met het reguliere veer terug. Mensen die gebruik willen maken van deze vroege overtocht, moeten reserveren via de Watertaxi-telefoon (0183-659314 - keuze 3). Dit kan tot 22.00 uur de avond van tevoren.

Watertaxi

Gedurende de midzomer dienstregeling is de gehele vloot overdag in bedrijf. Overdag kunnen reizigers op alle trajecten gebruik maken van de reguliere dienstregeling. De watertaxi is bedoeld voor het vervoer op maat, dus voor maatwerk en wanneer er geen reguliere afvaarten met de veren zijn. Bijvoorbeeld in de avonduren.