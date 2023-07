Schoolbibliotheek van basisschool Oudendijk krijgt stevige facelift

51 minuten geleden

Nieuws 94 keer gelezen

OUDENDIJK • Basisschool Oudendijk kan zich verheugen op een volledig vernieuwde schoolbibliotheek. In de laatste schoolweek tekende directeur Carien van Till het contract met Bibliotheek Cultuurpunt Altena voor hun eigen ‘Bibliotheek op School’.

BS Oudendijk besteedt veel aandacht aan leesbevordering. Natuurlijk wordt er voorgelezen in de klas en is er ruim aandacht voor de Kinderboekenweek. Tijdens de jaarlijkse boekenmarkt kunnen de leerlingen hun gelezen boeken verkopen, en vooral ook leuke boeken voor zichzelf kopen. Ook staat vrij lezen in alle klassen op het rooster: lezen als ontspanning en voor het plezier, niet volgens een methode. En daarvoor is de schoolbibliotheek onmisbaar.

“Maar die schoolbibliotheek actueel houden is een enorme klus”, aldus Carien. “Je moet je voortdurend op de hoogte houden van het nieuwste aanbod van Nederlandse jeugdliteratuur. En dat aanbod is enorm! We zijn blij dat de bibliotheek ons nu op dit gebied gaat ondersteunen. De kinderen kunnen zich zo ontwikkelen met een steeds wisselend boekenaanbod, dat motiveert en stimuleert hen om nieuwe boeken uit te proberen.”

De komende maanden zal de Bibliotheek Cultuurpunt Altena zowel het boekenaanbod als de bibliotheek in de school zelf een stevige facelift geven. De opening van de vernieuwde schoolbibliotheek staat gepland voor het eind van het schooljaar ’23-’24.