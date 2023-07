Op deze begraafplaatsen in Altena kunnen nu ook urnen geplaatst worden

ALTENA • Op de gemeentelijke begraafplaatsen in Rijswijk, Veen, Babyloniënbroek, Andel en Uitwijk is vanaf heden mogelijk om urnen te plaatsen.

Het besluit om urnen te plaatsen op de gemeentelijke begraafplaatsen is in overleg met de inwoners van de dorpen genomen. Zij konden via een enquêteplatform hun mening geven over het plaatsen van urnen. Dit heeft geleid tot de installatie van drie urnenkelders op de begraafplaats in Babyloniënbroek en de oprichting van vier verschillende urnenmuren op de begraafplaatsen in Rijswijk, Veen, Andel en Uitwijk.

Om een urn op een gemeentelijke begraafplaats in Rijswijk, Veen, Babyloniënbroek, Andel of Uitwijk te plaatsen, moet een verzoek worden ingediend via e-mail naar begraven@gemeentealtena.nl. In de e-mail kan het specifieke verzoek en de gewenste details worden beschreven. Indien gewenst, kan ook de begrafenisondernemer worden gevraagd om het verzoek in te dienen.