• De gasten van de Zonnebloem Dussen-Hank in het museum Beeld en Geluid in Hilversum.

Dag vol televisieherinneringen: Zonnebloem Dussen-Hank bezoekt museum Beeld en Geluid

53 minuten geleden

REGIO • Gasten van de Zonnebloem Dussen-Hank hebben onlangs een bezoek gebracht aan het museum Beeld en Geluid in Hilversum.

De gasten van de Zonnebloem werden hartelijk ontvangen in het museum en getrakteerd op een lunch. Zo konden zij zich opwarmen voor een middag vol televisieherinneringen.

Het programma van de dag omvatte onder andere een speciaal nostalgieprogramma, waarbij de bezoekers werden getrakteerd op beelden van geliefde televisieprogramma’s uit vroeger tijden. Zo werden fragmenten vertoond van Swiebertje, Mies Bouwman, en Dagboek van een herdershond.

Hierna was het tijd om de dag in stijl af te sluiten. Onder het genot van een welverdiende kop koffie en een gebakje werd er nagepraat over de beelden. Met een tevreden gevoel en mooie herinneringen keerden de bezoekers terug naar huis.