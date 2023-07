• Het gemeentehuis in Almkerk.

Gemeentehuis in Almkerk wordt uitgebreid om extra gemeentelijke huisvesting te creëren

29 minuten geleden

ALMKERK • In de zoektocht naar extra gemeentelijke huisvesting heeft de gemeenteraad dinsdagavond besloten om het gemeentehuis in Almkerk uit te breiden.

Deze optie behoorde tot de scenario’s die waren onderzocht om het aantal werkplekken voor ambtenaren te vergroten. Alle partijen, behalve de Vrije Volkspartij Altena (VVA), steunden het voorstel van het college. De VVA is van mening dat de noodzaak van de uitbreiding onvoldoende is onderbouwd en heeft daarom tegengestemd.

In het voorlopige ontwerp zal op verzoek van de VVD ook een volwaardige raadszaal worden opgenomen, omdat de huidige raadszaal niet echt geschikt is. De komende tijd zal het plan voor de verbouwing verder worden uitgewerkt.

Ook is in de afgelopen maanden de optie besproken om De Werff in Woudrichem te renoveren en daar werkplekken te creëren. Op verzoek van de ChristenUnie zal er hier alsnog onderzoek worden gedaan naar een renovatie en verduurzaming.