Volgende editie van de Havendagen in Werkendam: ‘Misschien om de twee à drie jaar?’

37 minuten geleden

Nieuws Havendagen Werkendam 113 keer gelezen

WERKENDAM • Voor het eerst sinds 2016 vonden afgelopen vrijdag en zaterdag de Havendagen in Werkendam plaats. Het grootschalige evenement werd enthousiast ontvangen door zowel bezoekers als deelnemers. Ondanks het wisselvallige weer bezochten duizenden mensen de haven van Werkendam, waardoor er kan worden teruggekeken op een geslaagde editie.

Dick Hoogendoorn, voorzitter van de Commissie Havendagen, toont zich erg tevreden over het verloop van het evenement. “De organisatie was uitstekend en ondanks de regen op zaterdag kijken we er met een goed gevoel op terug.”

Gedurende de twee dagen brachten zo’n 25.000 mensen een bezoek aan de haven, wat vergelijkbaar is met voorgaande edities. “We hadden iets meer bezoekers verwacht, maar door de regen is het anders gelopen”, aldus Hoogendoorn.

Een organisatorisch hoogtepunt was de improvisatie rondom de vuurwerkshow. Toen bleek dat deze niet kon doorgaan, werd er op zeer korte termijn een lichtshow georganiseerd in samenwerking met een ander bedrijf. “Dankzij de fantastische hulp van dit bedrijf konden we toch een mooie afsluiting van de zaterdagavond creëren”, is Hoogendoorn enthousiast.

Toekomstige edities

Met het succes van deze editie van de Havendagen rijst de vraag wanneer het volgende evenement zal plaatsvinden. Hoewel er in de wandelgangen al gesproken wordt over volgend jaar, benadrukt Hoogendoorn dat dit wellicht niet realistisch is. “We gaan in overleg met Werkendam Maritime Industries beslissen wat haalbaar en zinvol is. Misschien om de twee à drie jaar?”, oppert Hoogendoorn. “Het zal normaal gesproken in ieder geval geen zeven jaar meer duren.”

Kinderen inspireren

Karin Struijk, programmamanager van Werkendam Maritime Industries (WMI), kijkt eveneens tevreden terug op het evenement. “We hebben op vrijdag minimaal 325 kinderen kennis kunnen laten maken met (maritieme) techniek en hopen daarmee een zaadje te hebben geplant,” aldus Struijk.

Op vrijdagmiddag namen de kinderen deel aan het techniekparcours, waar verschillende bedrijven activiteiten voor hen hadden georganiseerd. Ook de botenrace met zelfgemaakte vaartuigen bleek een groot succes. “De kinderen waren bloedfanatiek.” Daarnaast heeft de banenmarkt op vrijdagmiddag een aantal vervolgafspraken opgeleverd, laat Struijk weten.

De Havendagen werden op zaterdagochtend officieel geopend door burgemeester Egbert Lichtenberg tijdens de vlootschouw. Hij luidde de scheepsbel aan boord van de Zilvermeeuw II, waarop ruim tweehonderd mensen aanwezig waren. Onder hen waren ereleden van WMI en ouderen uit verschillende zorginstellingen in Werkendam. “Deze ouderen hebben de basis gelegd voor de maritieme sector in Werkendam”, vertelt Struijk. “Het was mooi om hen te laten deelnemen aan deze rondvaart.”

Doelen bereikt

Al met al is Struijk van mening dat de Commissie Havendagen de gestelde doelen heeft bereikt. “We wilden onder andere jongeren in contact brengen met techniek en laten zien welke mooie banen er zijn. Dit is gelukt. Hopelijk hebben we mensen kunnen inspireren om hier te komen werken”, zegt ze.

“Daarnaast wilden we met het evenement de sociale cohesie bevorderen, en dat is ook uitstekend gelukt. We hebben met z’n allen maritiem Werkendam op de kaart gezet en een onvergetelijke ervaring gecreëerd.”

Dorpsraad is dankbaar

Ton Cornet, oud-voorzitter van de Havendagen en huidig voorzitter van de Dorpsraad Werkendam, bedankt namens de bevolking van Werkendam en omstreken de organisatoren.

“De bezoekers waren erg tevreden en het ontbrak hen aan niets. Ook de ouderen hebben enorm genoten van hun deelname aan de vlootschouw. De organisatie was fantastisch en ik weet uit eigen ervaring hoe moeilijk het is om dit evenement te organiseren binnen alle wet- en regelgeving. Daarom is het bewonderenswaardig dat de organisatie dit heeft weten neer te zetten. We kijken uit naar de volgende Havendagen!”