Achtstegroepers Eben Haëzer vieren afscheid met eindfeest ‘Proud to be Fout’

1 uur geleden

WOUDRICHEM • Na weken wachten konden de leerlingen van CBS Eben Haëzer in Woudrichem zich donderdagavond eindelijk opmaken voor het eindfeest.

Dit had als thema ‘Proud to be Fout’. Traditiegetrouw organiseerden enkele ouders het feest voor hun kinderen. Het enthousiasme van de kinderen voor het thema was duidelijk merkbaar. Het ene kind was nog ‘fouter’ gekleed dan de ander. Na de foto voor de school werden de kinderen in een kar met ‘foute muziek’ door Woudrichem gereden, voortgetrokken door een tractor.

Buffet en toetje

De feestlocatie bij de Watersport Vereniging Woudrichem bleek een goede keuze. Er werden spelletjes gespeeld en er kon gezwommen worden. Daarnaast was er een buffet waarbij de kinderen hun eigen broodjes konden beleggen. Dit buffet werd mogelijk gemaakt door Boons Markt in Woudrichem. Uiteraard mocht een ijsje als toetje niet ontbreken, en ‘buurman’ De Pannekoekenbakker was bereid om deze te verzorgen voor de kinderen.

Voetjes van de vloer

De avond was niet compleet zonder muziek. DJ Stijn draaide de favoriete muziek van de kinderen. Als grote verassing was de uit Woudrichem afkomstige Menzo Kortland, de leukste imitator en feestartiest van Nederland, gestrikt om op te treden. Hij wist niet alleen de kinderen op de dansvloer te krijgen, maar ook de inmiddels gearriveerde ouders deden graag mee.