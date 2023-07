Elektrische veerboot Altena VI ligt in het water en is gedoopt, maar vaart nog niet

ALTENA • Voor de kade van Holland Shipyards Group in Hardinxveld-Giessendam zijn vorige week de elektrische veerboten Altena VI en Gorinchem XII gedoopt. Het zal nog minstens twee maanden duren voordat ze op de Merwede met passagiers te zien zijn.

Volgens een eeuwenoude traditie moet een schip altijd door een vrouw worden gedoopt. Deze keer was het de eer aan burgemeester Reinie Melissant van de gemeente Gorinchem, terwijl de gemeente Altena de Altena VI liet dopen door Thera van den Heuvel, een vrijwilliger van een van de recreatieve pontjes in de gemeente.

Kiezen voor kwaliteit en veiligheid

Johan Hania, bij Riveer verantwoordelijk voor de exploitatie, doet geen uitspraak over het moment dat zijn nieuwe industrieel ogende oogappels in de vaart worden genomen. “Ik denk meer in maanden dan in weken. Voordat ze in de vaart gaan worden de medewerkers opgeleid en vinden er proefvaarten plaats. Zo kunnen medewerkers de schepen grondig leren kennen en eventuele kinderziektes ontdekt en opgelost worden. Wij kiezen voor kwaliteit en veiligheid.”

De gemeenten Altena en Gorinchem hebben beide een schip gefinancierd. Daarom dragen de schepen de namen van deze gemeenten. De drie gemeenten, inclusief Hardinxveld-Giessendam, exploiteren de veerdienst gezamenlijk.

Veel minder uitstoot

De casco’s zijn in Polen gebouwd, terwijl de afbouw in Hardinxveld-Giessendam bij Holland Shipyards Group heeft plaatsgevonden. De nieuwe elektrische veerboten vermijden naar schatting een uitstoot van 1000 tot 1600 ton CO2. “Deze nieuwe schepen, uitgerust met permanente magneetmotoren met een vermogen van 171 kWh, zijn ontworpen om zo min mogelijk energie te verbruiken. De boten wegen slechts 48 ton, wat ze zo licht mogelijk maakt. Ter vergelijking, onze Gorinchem VIII weegt 400 ton.”

Het is opvallend dat de nieuwe boten niet zijn geverfd. “Dit is om onnodig gewicht te voorkomen. Het scheelt acht procent in gewicht”, legt Leendert Hoogendoorn van Holland Shipyards Group uit. Bovendien zijn ze opmerkelijk stil tijdens het varen, wat zorgt voor extra comfort en beperkte geluidsoverlast bij het aanmeren en vertrekken. Het lage vermogen maakt het mogelijk om de schepen, met maximaal honderd mensen aan boord, met een eenmansbediening te laten varen.

De schepen zijn ontworpen zodat ze niet hoeven te draaien bij het aanmeren en vertrekken. Passagiers kunnen het schip aan beide zijden betreden en verlaten, wat vooral met deze catamarans een groot voordeel is.

70 minuten

De elektrische veerboten zullen binnenkort het traject Gorinchem-Sleeuwijk-Hardinxveld-Werkendam varen, inclusief het laden bij Buiten de Waterpoort, in ongeveer 70 minuten. Om aan boord te komen, kun je tegenwoordig een kaartje kopen via een QR-code, een scan of vooraf via de website. In dat geval is de passagier ingecheckt.

Nee, er is aan boord niemand meer die ouderwets kaartjes verkoopt of knipt. “Af en toe worden er natuurlijk steekproeven uitgevoerd aan boord. We verwachten echter dat het aantal ‘zwartvaarders’ beperkt zal blijven”, aldus Hania.

Vertraging

Hoewel de schepen binnen twee jaar na het ondertekenen van de contracten zijn opgeleverd, liep Holland Shipyards Group door onder andere corona en de oorlog in Oekraïne minstens een half jaar vertraging op.

Hoogendoorn geeft een voorbeeld: “Onze cascobouwer in Polen verloor plotseling 800 Oekraïense medewerkers, omdat zij moesten gaan vechten voor hun land.” Een andere uitdaging was het verkrijgen van voldoende stroom bij Buiten de Waterpoort om de veerboten binnen tien minuten telkens 240 kWh bij te laden. Dit is nodig om de 104 EST Octopus-accu’s, vergelijkbaar met acht Tesla’s, in optimale conditie te houden. In de nachtelijke uren worden de veerboten aangesloten op het elektriciteitsnet.

Dopen

Met trots keek de familie Hoogendoorn toe hoe de twee veerboten werden gedoopt. Burgemeester Reinie Melissant begon enigszins nerveus aan haar taak. “Voor mij is dit de eerste keer en ik heb me een beetje ingelezen. Vaak gaat het bij de eerste poging mis en breekt de fles niet tegen de scheepswand.”

Ze had gelijk, want pas bij de derde poging spatte de champagne tegen de Gorinchem XII uit elkaar. Haar collega-burgemeesters Egbert Lichtenberg (Altena) en Dirk Heijkoop (Hardinxveld-Giessendam) keken toe.

Hania verwacht dat de veerboten, wanneer ze in gebruik worden genomen, bij elk aanlegstation uitgebreid worden gepresenteerd. Daarover later meer.

Wout Pluijmert