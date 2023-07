Atletiekpark Altena is gereed voor gebruik: opening volgt later dit jaar

SLEEUWIJK • Na een langdurig proces met de nodige tegenslagen is het Atletiekpark Altena eindelijk gereed voor gebruik. Met de oplevering kan atletiekvereniging Altena Road Runners haar intrek nemen in het sportcomplex. Daarnaast zal het Altena College het volgende schooljaar lessen bewegingsonderwijs verzorgen op deze locatie, gelegen achter de school. De officiële opening van Atletiekpark Altena volgt later dit jaar.

Voor Altena Road Runners gaat met de oplevering van het Atletiekpark een langgekoesterde droom in vervulling. Na vele jaren van trainen op andere sportlocaties kijken de leden er reikhalzend naar uit om het sportcomplex in gebruik te nemen. Ze kunnen elkaar ontmoeten in het clubhuis De Inloper en trainen op een eigen, volwaardige atletiekbaan die van alle gemakken en faciliteiten is voorzien.

Lessen bewegingsonderwijs

Het Altena College zal vanaf het komende schooljaar officieel lessen bewegingsonderwijs verzorgen op het Atletiekpark. Op deze manier draagt de school bij aan haar doel om een veilige sportomgeving te bieden waarin leerlingen kunnen werken aan een actieve en gezonde leefstijl.

Het Atletiekpark is zo ingericht dat niet alleen atletiekonderdelen beoefend kunnen worden, maar ook diverse andere sporten. Dit zorgt voor uitdagende en gevarieerde lessen bewegingsonderwijs. Het sporten op Atletiekpark Altena vormt een waardevolle aanvulling op het huidige lesaanbod.

Drempel zo laag mogelijk

Met zijn diverse atletiekdisciplines is Atletiekpark Altena een waardevolle toevoeging aan de gemeente, die al meer dan 80 bestaande sportcomplexen en -verenigingen telt. Het park draagt bij aan de ambitie van de gemeente om een vitale gemeenschap te worden en te blijven.

Sporten is nu nog toegankelijker voor iedereen die wil sporten voor de gezelligheid, om fit en vitaal te blijven of te trainen om een topprestatie te leveren. De drempel die mensen ervaren om te sporten wil de gemeente Altena zo laag mogelijk maken. Atletiekpark Altena staat voor inclusief sporten en support ook mensen die belemmeringen ervaren tijdens het sporten en bewegen.