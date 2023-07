Foto’s en video’s

Havendagen Werkendam ondanks buien een groot succes met duizenden bezoekers

1 uur geleden

Nieuws Havendagen Werkendam Fotoseries 114 keer gelezen

WERKENDAM • Ondanks de ongunstige weersomstandigheden hebben duizenden mensen zaterdag de Havendagen in Werkendam bezocht. De festiviteiten gingen van start om 10.00 uur met een vlootschouw, waarbij burgemeester Egbert Lichtenberg de officiële opening markeerde door een scheepsbel te luiden.

Hoewel de dag begon met regen, brak halverwege de middag de zon af en toe door het wolkendek. Dit gebeurde precies op tijd voor het begin van het spel Fiets ‘m Erin, waarbij waaghalzen met hoge snelheid probeerden om met een fiets het water over te steken.

Sommigen slaagden hierin, terwijl anderen halverwege in het water belandden. Helaas kwamen twee deelnemers pas vlak voor de finish en de bel ten val. Desondanks genoot het publiek in Werkendam, dat in grote getale was toegestroomd, van het spektakel dat werd getoond.

Dit gold ook voor de bezoekers van de braderie en de oude ambachten. Zodra de ergste regenbuien waren verdwenen en mensen geen schuilplaatsen meer hoefden te zoeken, werd het gezellig druk bij de kraampjes en in de historische haven.

Foodplein

Op het Speeds, Bites & Beats festival zorgden diverse artiesten voor een plezierige sfeer en werden de foodtrucks druk bezocht. Autoliefhebbers hadden de mogelijkheid om met exclusieve wagens op de foto te gaan en de racesimulatoren waren populair onder de bezoekers.

Acrobatische stunts

De geplande vliegshow tijdens de vlootschouw kon ‘s ochtends niet doorgaan vanwege de weersomstandigheden. Echter, rond 15.30 uur klonk het geronk van een klein sportvliegtuig alsnog, waarbij acrobatische stunts in de lucht werden vertoond.

Lichtshow

Tegen het einde van de middag begon het festivalterrein van de Gold Party vol te stromen en het publiek genoot tot laat in de avond van diverse optredens. Hoewel de vuurwerkshow vanwege problemen met de vergunningsaanvraag niet kon plaatsvinden, werd de Havendagen op spectaculaire wijze afgesloten met een lichtshow.

Fotograaf Bart Stoutjesdijk maakte een sfeerreportage voor Het Kontakt Altena. Bekijk hieronder alle foto’s.