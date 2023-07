Sporters en vrijwilliger krijgen Altena Sport Award uitgereikt op gemeentehuis

ALTENA • De sportraad van de gemeente Altena heeft voor de tweede keer sporters voor hun bijzondere prestaties, dit keer tijdens het tweede en goed bezette Sportcafé Altena, op basis van nominaties in de spotlights gezet.

Schaatster Lianne van Gammeren (17) kreeg een award voor het talent van 2022. De award voor sportploeg ging naar de vrouwen van roeiploeg De Vijf Zalmen, een zestal vrouwen uit voornamelijk Giessen en Rijswijk.

Wijk en Aalburger Rick Sonnema mocht de award als individuele sporter voor zijn prestaties als karateka in ontvangst nemen. De prijs voor de vrijwilliger van het jaar ging naar John Sinay van Tennisvereniging Woudrichem.

Voorzitter van de sportraad Jan Bel had het evenement liever wat eerder in het jaar neergezet. “Hopelijk lukt dat volgend jaar wel, maar dat hangt af van onze organisatorische capaciteiten. Wij zijn maar met een clubje van vijf vrijwilligers. De uitreiking van de awards zou eigenlijk naar maart of april moeten.”

Bijzonder eerbetoon

Een deel van het programma werd bijeen gepraat door wethouder Shah Sheikkariem. Een bijzonder eerbetoon, in de vorm van een award als blijk van erkenning, was er voor de Werkendamse Marleen van Dijk-Maasdam. Zij volbracht in haar rolstoel in vijf dagen tijd de 235 kilometer van de Elfstedentocht en ontving daarvoor het beroemde Elfstedenkruisje.

Award als stimulans

In dat rijtje mocht ook de jonge Almkerk-verdediger Toon van Drunen niet ontbreken. Hij werd vorig jaar vanaf het voetbalveld in Almkerk in zeer zorgwekkende toestand met hersenletsel naar het ziekenhuis gebracht, maar herstelde wonderwel snel. Hij kreeg een award als stimulans en vooral ook voor de wijze waarop hij aan zijn herstel heeft gewerkt. Hun award symboliseert het doorbreken van grenzen.

Toeval

Lianne van Gammeren uit Veen behoort tot de snelste jonge vrouwen op de schaatssprint. “Ik ben bij toeval, in de periode van corona, bij sprintwedstrijden betrokken geraakt. Mijn hart ligt immers bij het marathonrijden. Ik bleek mooie tijden bij mijn openingen te klokken. Vorig jaar werd ik opeens nationaal kampioen op de 100 meter (11.10 seconden) en 300 meter (26.75 seconden) supersprint.”

De 500 meter sloot zij in Heerenveen al eens af in een tijd van 41.69 seconden. Vorige week werd Van Gammeren nog vierde op de marathon bij het NK-skeeleren. Voor haar is het wachten op een aanbieding van een commerciële schaatsploeg. Zij kreeg haar award uitgereikt door voormalig schaatsmarathontopper uit Babyloniënbroek Jochem Uithoven.

Mooie erkenning

Rick Sonnema genoot van de aandacht van de gemeente Altena. De 25-jarige Sonnema doet vanaf zijn achtste jaar aan karate en heeft zijn prijzenkast al vol staan. “Omdat deze gemeente nu tot de grotere behoort, maakt deze erkenning het voor mij alleen maar mooier.”

Sonnema - hij pakte onder meer brons tijdens het Budapest Open - gaat zich na de zomer in Hongarije, Cyprus en Portugal weer meten met wereldtoppers uit onder andere Japan, Italië, Frankrijk en Spanje.

Vanuit de goot naar de top

De organisatie had Bredanaar Roy Meyer uitgenodigd om zijn verhaal over de weg vanuit de goot naar de top van het judo te vertellen. Hij was Europees jeugdkampioen in 2010 en 2012. In 2016 nam hij deel aan de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Maar zijn route liep wat anders dan die van een doorsnee topsporter.

Door huiselijk geweld werd hij op jonge leeftijd uit huis geplaatst, groeide op in de kinderopvang en jeugddetentie. Hij richtte zich op. Meyer is nu vader van twee kinderen, docent lichamelijke opvoeding en topjudoka.

De bijna honderd belangstellenden hingen aan zijn lippen. “Ik ga nu nog een keer voor een plak bij de Olympische Spelen, in Parijs in 2024”, gaf hij de volle foyer van het gemeentehuis van Altena mee.

Wout Pluijmert