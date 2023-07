Verkeersellende op A27 Lexmond-Werkendam houdt aan, blijft koploper in file top 10

WERKENDAM • De filezwaarte in Noord-Brabant is de afgelopen zes maanden met maar liefst 36 procent toegenomen, zo maakt de ANWB bekend. Vooral het verkeer rond Werkendam lijkt te lijden onder deze verkeersdrukte. Op de eerste plaats in de file top tien van 2023 staat de A27 van Utrecht richting Breda, tussen Lexmond en Werkendam.

Na een periode van thuiswerken en buiten de spits reizen, zijn de dagelijkse files volgens de ANWB weer in alle hevigheid teruggekeerd. Sinds de laatste coronamaatregelen eind maart vorig jaar werden ingetrokken, is er geen duidelijk effect meer van thuiswerken en andere maatregelen zichtbaar op de filedruk.

500.000 extra motorvoertuigen

Zowel tijdens de spitsuren als overdag is de filezwaarte het afgelopen halfjaar fors toegenomen. Het aantal files overdag nam met maar liefst veertig procent toe. Uit cijfers van het CBS blijkt dat het aantal motorvoertuigen in ons land sinds 2019 is gestegen met zo’n 500.000, wat de grotere filedruk kan verklaren.

Koploper

Uit de cijfers over alle A- en N-wegen blijkt dat steeds meer regio’s in Brabant te kampen hebben met toenemende verkeersopstoppingen.

De A27 van Utrecht richting Breda, tussen Lexmond en Werkendam, staat bovenaan de lijst van de meest filegevoelige wegen in 2023. In 2019 stond deze weg nog op de tweede plaats, maar nu is het dus de absolute koploper.

Ochtend- en avondspits

Uit de top tien van ochtendspitsfiles blijkt dat de A27 van Breda richting Utrecht, tussen Geertruidenberg en Gorinchem, één van de grootste knelpunten is. Terwijl dit traject in 2019 nog op de vierde plek stond.

Tijdens de avondspits neemt de A27 van Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam de leiding, terwijl het traject tussen Geertruidenberg en Gorinchem op de zevende plaats staat.