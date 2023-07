Groot datalek treft mogelijk honderden inwoners van Altena

ALTENA • De persoonsgegevens van maximaal 571 inwoners van Altena zijn mogelijk gelekt als gevolg van een beveiligingslek dat toegang verschafte tot het computersysteem van een leverancier van de gemeente.

Dat hebben onderzoeksbureau Dimensus en het Inkoopbureau West Brabant, die beiden gebruikmaakten van het NEBU-computersysteem voor respectievelijk een onderzoek over circulaire voeding en een enquête over WMO hulpmiddelen, bekendgemaakt.

Het incident vond plaats in april 2023, toen onbevoegden erin slaagden toegang te krijgen tot het NEBU-systeem.

Geen wachtwoorden gelekt

Het lek is inmiddels gedicht, en zijn er veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd om herhaling te voorkomen. Hoewel persoonsgegevens zoals naam, adres, woonplaats, leeftijd en geslacht mogelijk zijn blootgesteld, benadrukt men dat er geen gegevens over geldzaken of wachtwoorden zijn gelekt.

Waakzaam

Na het ontdekken van het datalek hebben de betrokken partijen een melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Inwoners van Altena worden gewaarschuwd om waakzaam te blijven en alert te zijn op mogelijke phishing-mails en andere vormen van internetcriminaliteit.