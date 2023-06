Gold Party sluit Havendagen Werkendam af met een knalfeest

10 minuten geleden

Nieuws Havendagen Werkendam 69 keer gelezen

WERKENDAM • Waar is dat feestje? Dit jaar worden de Havendagen Werkendam afgesloten met een heus knalfeest. De Gold Party, georganiseerd door Partycentrum Van Lopik, gaat voor deze ene keer naar buiten en dat betekent extra veel feestpower in de openlucht!

Organisator Cor-Jan van Lopik vertelt iets meer over de plannen: “Om 17.00 uur gaat het terrein open en een uurtje later gaat het los! Voorgaande jaren was het om vijf uur klaar met de Havendagen, maar dit jaar gaan we knallen met mooi licht en geluid en we sluiten om 23.30 uur af met een vuurwerkshow.”

‘Gold’ aan?

De Goldparty werd al meerdere malen in Partycentrum van Lopik gehouden. Cor-Jan: “Een keer per jaar hielden we al flink feest binnen, nu bij de Havendagen doen we het een keer buiten. Ik verwacht heel veel bezoekers, we hebben er heel veel zin in!” Moeten de bezoekers ook iets van ‘gold’ aan? “Dat mogen ze helemaal zelf weten, dat mag natuurlijk wel.”

Inwendige mens

Uiteraard is er aan de inwendige mens gedacht: maar liefst drie bars staan opgesteld en er zijn heerlijke hapjes van restaurant De Waterman. Maar het hoogtepunt van de avond zijn de diverse optredens: kosten noch moeite zijn gespaard en er wordt flink uitgepakt qua artiesten. “Tussendoor hebben we ook nog wat leuke verrassingen, eigenlijk alles om de feestvreugde nog wat te verhogen.”

Kaarten zijn te koop (zolang de voorraad strekt) via This It in Werkendam.