Minimahuishoudens moeten langer wachten op laatste deel energietoeslag 2023

1 uur geleden

Nieuws 143 keer gelezen

ALTENA • In 2023 hebben inwoners van Altena met een minimuminkomen recht op een energietoeslag van 1300 euro. Het eerste deel hiervan, 500 euro, is in het voorjaar al uitgekeerd, maar het resterende bedrag laat naar alle waarschijnlijkheid nog even op zich wachten.

Het eerste gedeelte van de energietoeslag, de 500 euro die dit voorjaar werd uitgekeerd, viel nog onder een andere wettelijke regeling. Deze regeling komt echter per 1 juli te vervallen.

Het overige bedrag van 800 euro kan pas worden uitgekeerd nadat er nieuwe wetgeving is vastgesteld door de Tweede Kamer. Dit proces is echter vertraagd. Er is nog discussie over bepaalde onderdelen van de wet, waaronder de positie van studenten. De nieuwe wetgeving wordt na de zomer verwacht.

‘Een uitkering van de eenmalige energietoeslag in 2023 zonder wettelijke basis is niet mogelijk’, laat het college van burgemeester en wethouders weten aan de gemeenteraad. ‘Wij betreuren deze situatie en zullen uiteraard zo snel mogelijk na de vaststelling van de wet de benodigde besluiten nemen om de uitvoering te starten.’

In 2022 ontvingen 1668 huishoudens in Altena met een minimuminkomen de energietoeslag.