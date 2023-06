Slot Loevestein door de ANWB genomineerd als leukste uitje

REGIO • De ANWB heeft de genomineerden voor het ‘Leukste uitje van Gelderland’ 2023 bekendgemaakt, Slot Loevestein is één van de genomineerden.

“We zijn bijzonder trots op onze nominatie. Het is een erkenning voor de toewijding en inzet van al onze vrijwilligers en medewerkers,” aldus directeur Ed Dumrese.

“De nominatie bevestigt dat hun inspanningen om bezoekers een unieke en plezierige ervaring te bieden, gewaardeerd worden. Bij Loevestein gaat het niet alleen om het vertellen van de geschiedenis; we leggen ook verbindingen met hedendaagse verhalen. Door verbanden te leggen tussen het verleden en het heden, kunnen we aantonen dat historische gebeurtenissen en thema’s nog steeds van invloed zijn op onze samenleving vandaag de dag.”

Stemmen

Het is nu tijd om te stemmen. Aangezien het een publieksprijs is, telt elke stem mee. Je hoeft geen lid van de ANWB te zijn om te kunnen stemmen. Het uitbrengen van een stem is eenvoudig en kan gedaan worden via zowel een mobiele telefoon als een computer. Stemmen is mogelijk tot en met 29 oktober op www.anwbleuksteuitje.nl/slot-loevestein.

Over Slot Loevestein

Slot Loevestein is een historisch kasteel waarvan het verhaal start in de 14e eeuw. Het heeft een belangrijke rol gespeeld in de Nederlandse geschiedenis en staat als onderdeel van de Hollandse Waterlinies op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Vandaag de dag is Slot Loevestein een levendig museum en een populaire bestemming voor zowel liefhebbers van geschiedenis en kastelen als gezinnen die op zoek zijn naar een leuk en leerzaam dagje uit. Slot Loevestein heeft daarbij altijd iets nieuws te bieden.