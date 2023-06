Dorpsraad Werkendam doet oproep: ‘Parkeer auto’s niet op de stoep’

WERKENDAM • De dorpsraad van Werkendam doet een dringende oproep aan alle bewoners om samen te werken aan het behoud van een leefbare omgeving. In een recente brief aan de inwoners benadrukt de dorpsraad het belang van een net en toegankelijk Werkendam voor iedereen.

‘Namens de dorpsraad Werkendam willen wij u attenderen op het belang van het gezamenlijk behouden van een leefbare omgeving. We willen als gemeenschap ons best doen om Werkendam netjes en toegankelijk te houden voor iedereen’, schrijft de dorpsraad in de brief.

Afval

Ze vragen de bewoners onder andere om de zakken met plastic afval niet te vroeg aan de palen te hangen, om zo vervuiling en ontsiering van de omgeving te voorkomen. In plaats daarvan wordt verzocht het afval op de ophaaldagen aan te bieden.

Stoepen begaanbaar houden

Naast het juist aanbieden van afval, vraagt de dorpsraad ook om medewerking bij het begaanbaar houden van de stoepen. ‘Parkeer uw auto dus niet op de stoep, maar op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen. Op die manier kunnen voetgangers veilig en zonder obstakels hun weg vervolgen’, aldus de dorpsraad.

De dorpsraad roept tevens op om de heggen goed bij te houden, zodat deze niet over de stoep gaan hangen en de doorgang voor voetgangers belemmeren.

Werkendam samen leefbaar houden

‘We willen u als dorpsraad Werkendam bedanken voor uw inzet en medewerking om Werkendam leefbaar te houden. Samen kunnen we ervoor zorgen dat we allemaal kunnen genieten van een fijne en nette woonomgeving’, sluit de brief af.