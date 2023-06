Wie luidt als eerste de bel? Nostalgisch ‘Fiets ‘m Erin’ tijdens Havendagen in Werkendam

1 uur geleden

Nieuws Havendagen Werkendam 137 keer gelezen

WERKENDAM • Wie kent het niet van vroeger? Het spelprogramma ‘Te land, ter zee en in de lucht’ met onderdelen zoals ‘Blij dat ik glij’, ‘Gein op ’t plein’, ‘Hoog en Droog’ en ‘Fiets ‘m d‘r in’. Tijdens de Havendagen zal een variant van dit laatste onderdeel, genaamd ‘Fiets ‘m Erin’, gespeeld worden door medewerkers van Werkendamse bedrijven. Wie is het snelst bij de bel en gaat er met de felbegeerde titel vandoor?

Organisator Jacco de Waal belooft een groot spektakel. “De originele baan is er niet meer, maar daar hebben we een oplossing voor gevonden. De Klerk Werkendam heeft namelijk een nieuwe baan gebouwd, die geplaatst wordt in de insteekhaven bij Instalho.”

Johan Vlemmix

Het spel zal plaatsvinden op zaterdag 1 juli, van 14.00 tot 17.00 uur. De enige echte Johan Vlemmix, die maar liefst honderd keer heeft meegedaan aan het tv-programma en daarna jurylid, medepresentator en starter werd, zal de actie in de haven van Werkendam van commentaar voorzien. “Het is lang geleden dat hij het heeft gedaan, maar hij is heel enthousiast”, weet Jacco.

Concept

Voor wie niet bekend is met het concept: kandidaten starten met een tweewieler op een podium, waarna ze over een smalle baan rijden. Halverwege wordt de baan nog een stukje smaller, waarbij het de kunst is om het stuur recht te houden en op de baan te blijven.

Eenmaal aan de overkant aangekomen moeten de kandidaten een bel luiden. Degene die dat het snelste doet, en dus niet te water raakt, is de winnaar en gaat er met een nog geheime prijs vandoor. “Ik kan garanderen dat het iets leuks is”, stelt Jacco gerust.

Dat de organisator het spel groots wil aanpakken, wordt duidelijk als hij verder vertelt. “Rondom de insteekhaven zetten we tribunes neer die plaats moeten bieden aan ongeveer 600 personen. Daarnaast zijn er nog talloze staanplaatsen.”

Bedrijventoernooi

De insteek van het spel is dat bedrijven onderling strijden om de titel. “Zij mogen de tweewieler waarmee ze de baan op gaan zelf in elkaar flansen. Een oude fiets mag uiteraard ook gebruikt worden. Aan het betreden van de baan zijn een aantal regels aan verbonden.

Zo mogen er maximaal twee personen op de tweewieler en moeten de kandidaten op eigen kracht vooruit komen”, legt Jacco uit. “Het is dus niet de bedoeling dat kandidaten bijvoorbeeld een elektrische fiets gebruiken om over de baan te gaan. Dit moet echt op menselijke kracht.”

Prijzen in twee categorieën

Er zijn prijzen te winnen in twee categorieën. Niet alleen de snelste deelnemer(s), maar ook de deelnemer(s) met de meest originele tweewieler vallen in de prijzen. Een deskundige jury zal hierover beslissen. Overigens is er ook een troostprijs. Deze wordt uitgereikt aan degene die het snelst het water boven de bel verkiest.

Veiligheid

Veiligheid is een belangrijk aspect bij de organisatie van het spel, vertelt Jacco. “We nemen alle nodige veiligheidsmaatregelen in acht. Zo zullen er tijdens het spel duikers in het water liggen en staan de reddingsbrigade en EHBO paraat. We hopen natuurlijk dat zij niet in actie hoeven te komen.”

De organisatie let er ook op dat er niet te veel uitstekende onderdelen aan de tweewielers zitten en uiteraard worden de kandidaten voorzien van een helm en zwemvest.

25 kandidaten

Er mogen in totaal 25 kandidaten meedoen aan het spel. Op dit moment zijn er al veel enthousiaste aanmeldingen binnen. “We kijken er erg naar uit om te kunnen starten, maar we hopen ook op mooi weer”, zegt Jacco lachend.

Na afloop zal het spektakel op de baan ook te zien zijn in een aftermovie die de organisatie zal laten maken.

Twee vragen resteren totdat het startschot gegeven wordt: wie is het snelst bij de bel en wie haalt het snelst een nat pak?