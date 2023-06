Het gaat erom spannen tijdens de Havendagen in Werkendam: wie wint de botenbouwwedstrijd?

37 minuten geleden

Nieuws Havendagen Werkendam 100 keer gelezen

WERKENDAM • Eén van de leukste onderdelen van het Techniekplein op de Werkendamse Havendag is de botenbouwwedstrijd. Basisschoolkinderen kunnen met de lesbrief van Gilde Vakcollege Techniek uit Gorinchem zelf op school aan de slag om een bootje te ontwerpen en te bouwen. Tijdens de Havendagen worden de bootjes te water gelaten om te zien wie het snelst vier meter kan varen in een grote waterbak.

Maar naast snelheid gaat het ook om creativiteit en techniek bij de ontwerpen. De inzendingen worden beoordeeld door een jury bestaande uit wethouder Wendy van Ooijen, ’t Gilde schooldirecteur Krijn Redert en Gerrit Pruissen van De Scheepsbouwers in Werkendam.

Karin Struijk van Werkendam Maritime Industries (WMI) is de motor achter alle activiteiten op het Techniekplein, in 2016 organiseerde ze voor het eerst alles op en rond het Techniekplein.

Contacten met het onderwijs

Vooral haar contacten met het onderwijs in de regio komen daarbij goed van pas. “We willen kinderen vooral op een leuke manier kennis laten maken met techniek, maar ook met alles rond de haven. Alle basisscholen in Altena zijn aangeschreven en inmiddels hebben vier scholen zich ingeschreven.

Ze krijgen een lesbrief, maar ook een gereedschapskist van Gilde Vakcollege Techniek om de bootjes te bouwen.” Alle kinderen van de deelnemende scholen mogen vrijdagmorgen hun bootje te water laten, met aansluitend de finale.

Techniekparcours

Tijdens de Havendagen is zowel vrijdag als zaterdag nog veel meer te zien en te doen op het Techniekplein, dat is te vinden bij het bedrijf Transito aan de Beatrixhaven. “Samen met Gilde Vakcollege Techniek hebben we een heel techniekparcours uitgezet, kinderen kunnen daar solderen, timmeren, metselen of kennismaken met elektro.” Op de vorige Havendag was het plein heel populair bij de Werkendamse jeugd.

Vanuit het onderwijs is deze keer ook het i-lab uit Gorinchem te gast, zij bieden een workshop robotica aan, kinderen mogen dan oefenen in het programmeren van robotjes. Het Da Vinci College verzorgt lessen in virtueel lassen en HKMobile komt met virtueel schilderen. Deelnemers krijgen een VR-bril en zien de resultaten op beeldscherm.

Zelf aan het roer van een binnenvaartschip

Het Scheepvaart en Transportcollege (STC) uit Rotterdam brengt een binnenvaartsimulator mee, zodat bezoekers kunnen ervaren hoe het is om aan het roer te staan van een binnenvaartschip. Van hetzelfde STC meert de Ab Initio af in de Biesboschhaven, het hypermoderne opleidingsschip werd vorig jaar bij Concordia Damen en CCM3 in Werkendam afgebouwd.

Ab Initio, de scheepsnaam betekent ‘Vanaf het begin’, heeft een zogenaamd fieldlab aan boord waar leerlingen onderzoek doen naar bijvoorbeeld autonoom varen.

Maar de jeugd kan natuurlijk ook gewoon kennismaken met de binnenvaart aan boord van het opleidingsschip, dat ook programma’s biedt voor basisschoolkinderen.

SpaceBuzz

Nieuw op het Techniekplein is de SpaceBuzz; een trailer met een heuse raket. Een ideetje van astronaut André Kuipers, om kinderen zo kennis te laten maken met de ruimtevaart. “Met virtual reality met een VR-bril maken de kids een ruimtereis.

Het doel van André Kuipers is dat de kinderen ook ambassadeur van de aarde worden, zodat ze goed voor de aarde gaan zorgen. André Kuipers was zelf enorm onder de indruk om de aarde vanuit de ruimte te zien en te constateren dat de aarde maar een heel klein bolletje in een grote ruimte is.

”De komst van de SpaceBuzz wordt mogelijk gemaakt door sponsoring door Holland Shipyards Group. Vrijdag mogen basisschoolkinderen uit groep zeven de SpaceBuzz bezoeken, zaterdag kan iedereen aansluiten. Maar vol is vol”, zo laat Karin Struijk weten.

Kinderen kennis laten maken met techniek

Volgens Karin is het nog een hele puzzel om het programma voor het Techniekplein op te zetten, naast alle andere activiteiten. “Maar de Havendagen zijn een mooie kans om kinderen kennis te laten maken met techniek, dat doen we ook het hele jaar door met werksafari’s.”

Jong kennismaken met techniek kan jongeren verleiden een baan te zoeken in de haven in Werkendam, zo is de overtuiging van Karin Struijk.

Bij de bedrijven zijn altijd vacatures, deze zijn tijdens de Havendagen te vinden op de speciale Banenmarkt op vrijdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.