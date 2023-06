Voorzitter Dick Hoogendoorn enthousiast over het team achter de Havendagen Werkendam

WERKENDAM • Het organiseren van een evenement als de Havendagen Werkendam vereist uiteraard veel voorbereiding en organisatievermogen. Aan de editie 2023 van de Havendagen werkt een heel team voor en achter de schermen.

Voorzitter Dick Hoogendoorn was hard aan het werk op de druk bezochte stand van zijn bedrijf Hoogendoorn Maritieme Betimmeringen en Interieurbouw tijdens de beurs Maritime Industry, waar het cluster Werkendam Maritime Industries (WMI) prominent vertegenwoordigd was.

Goed team

Hoogendoorn praat enthousiast over het organisatieteam van de Havendagen, waarvan hij al sinds de eeuwwisseling, dus van begin af aan, deel uitmaakt. De laatste vijf edities heeft hij als voorzitter gefungeerd. “Het is een goed team met een goede taakverdeling”, prijst de voorzitter zijn medewerkers aan.

Hij laat weten dat het deze keer kort dag was om de Havendagen te organiseren. De laatste Havendagen werden in 2016 gehouden en mede om de bekende ‘coronaredenen’ kon er daarna geen vervolg komen. Eigenlijk zou de eerstvolgende editie pas in het even jaar 2024 plaatsvinden, maar dat vond het bestuur van de WMI, waar de Havendagen deel van uitmaken, toch te lang duren, vandaar de keuze voor 2023.

Lof voor vrijwilligers

Deze keuze betekende voor Dick wel dat hij vorig jaar oktober aan de slag moest met de voorbereidingen. Hij prijst zich dan ook gelukkig met het feit dat hij een sterk team van twaalf leden om zich heen heeft weten te bouwen.

“Het team bestaat niet uit een afvaardiging van de grootste Werkendamse bedrijven, maar uit mensen die vanuit hun kennis en vaardigheden echt iets voor de organisatie kunnen betekenen en bijdragen”, zo schetst de voorzitter de samenstelling van zijn team.

Grotere uitdagingen

Hij geeft aan dat de organisatie in de loop van de jaren voor steeds grotere uitdagingen is komen te staan, met name op het gebied van het verkrijgen van de benodigde vergunningen en het voldoen aan de steeds strengere veiligheidseisen voor evenementen.

“Het wordt steeds moeilijker om aan die veiligheidseisen te voldoen en wij willen er als organisatie alles aan doen om te vermijden dat er iets fout gaat. Maar gelukkig hebben wij mensen in ons team die de weg weten en weten wat er moet worden gedaan”, zegt Dick geruststellend. Hij heeft dan ook veel lof voor de vrijwilligers, die regelmatig hun vrije tijd opofferen en daarvoor geen financiële vergoeding ontvangen

“Ze staan altijd voor ons klaar!”, besluit de voorzitter trots.