Onderzoek naar digitale betalingen op Pontje Steur, hoewel passagiers zelden geweigerd worden

1 uur geleden

WERKENDAM • Er wordt momenteel onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om op Pontje Steur digitaal te betalen naast contante betalingen. Dit blijkt uit de beantwoording van schriftelijke vragen van het CDA door het college.

Vorig jaar werd ook al onderzoek gedaan naar digitale betaalmogelijkheden, maar de kosten per transactie waren destijds te hoog. Deze kosten bedroegen 0,80 euro per transactie, wat een groot deel van de kaartverkoopopbrengsten zou opslokken. Daarom is digitale betaling toen niet ingevoerd.

Nieuw onderzoek

Dit seizoen worden opnieuw de mogelijkheden en transactiekosten voor digitaal betalen onderzocht, waarbij het college hoopt dat de kosten zullen dalen naarmate het gebruik ervan toeneemt.

Het college benadrukt echter dat het in de praktijk zelden voorkomt dat passagiers worden geweigerd op Pontje Steur, omdat andere passanten vaak bijspringen. In sommige gevallen worden passagiers zelfs onbetaald overgezet.

Uitdaging

Een uitdaging bij de eventuele invoering van digitale betalingen is het ontbreken van een stroomaansluiting. ‘Dit maakt dat voor het opladen van de benodigde apparatuur voor elektronisch betalen een oplossing moet worden gevonden. Een ander nadeel is, dat de kosten van elektronische betaling een verhogende werking hebben op de prijs van de overtocht’, aldus het college.